Бобровский о российском флаге на параде «Флориды»: «Это важно для всех нас. Ян победил на турнире UFC и с флагом поблагодарил за поддержку. Подумал: «Круто, вот бы мне так!»

Сергей Бобровский рассказал о выходе с российском флагом на параде «Флориды».

Российский голкипер «Флориды» впервые выиграл . На чемпионском параде вратарь выступил с российским флагом.

– Очень трогательный момент, когда на чемпионский парад «Флориды» вы вышли с российским флагом. Как пришла в голову эта идея? Насколько это было важно для вас?

– Я думаю, сейчас это важно для всех нас.

Незадолго до плей-офф мне удалось побывать на турнире UFC. Как было классно услышать песню Басты на стадионе в Майами, под которую выходил наш боец !

В этом бою он победил китайского бойца и с российским флагом на плечах поблагодарил всех за поддержку. Весь стадион был за него.

Я тогда подумал: «Круто, вот бы мне так!» – сказал .