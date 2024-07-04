Бобровский о российском флаге на параде «Флориды»: «Это важно для всех нас. Ян победил на турнире UFC и с флагом поблагодарил за поддержку. Подумал: «Круто, вот бы мне так!»
Сергей Бобровский рассказал о выходе с российском флагом на параде «Флориды».
Российский голкипер «Флориды» впервые выиграл Кубок Стэнли. На чемпионском параде вратарь выступил с российским флагом.
– Очень трогательный момент, когда на чемпионский парад «Флориды» вы вышли с российским флагом. Как пришла в голову эта идея? Насколько это было важно для вас?
– Я думаю, сейчас это важно для всех нас.
Незадолго до плей-офф мне удалось побывать на турнире UFC. Как было классно услышать песню Басты на стадионе в Майами, под которую выходил наш боец Петр Ян!
В этом бою он победил китайского бойца и с российским флагом на плечах поблагодарил всех за поддержку. Весь стадион был за него.
Я тогда подумал: «Круто, вот бы мне так!» – сказал Сергей Бобровский.
Гонишь же...
Русский парень, который играет в лучшей хоккейной лиге, через тернии берет чашку, а на параде в честь этого показывает, что не забывает свои корни и спортивное детство
Вот и все, так мало, и так много)
Другое дело сейчас Европа. Там так нельзя.