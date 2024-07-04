Бобровский о российском флаге на параде «Флориды»: «Это важно для всех нас. Ян победил на турнире UFC и с флагом поблагодарил за поддержку. Подумал: «Круто, вот бы мне так!»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Матч ТВ Петр Ян Хоккей

Сергей Бобровский рассказал о выходе с российском флагом на параде «Флориды».

Российский голкипер «Флориды» впервые выиграл Кубок Стэнли. На чемпионском параде вратарь выступил с российским флагом.

– Очень трогательный момент, когда на чемпионский парад «Флориды» вы вышли с российским флагом. Как пришла в голову эта идея? Насколько это было важно для вас?

– Я думаю, сейчас это важно для всех нас.

Незадолго до плей-офф мне удалось побывать на турнире UFC. Как было классно услышать песню Басты на стадионе в Майами, под которую выходил наш боец Петр Ян!

В этом бою он победил китайского бойца и с российским флагом на плечах поблагодарил всех за поддержку. Весь стадион был за него.

Я тогда подумал: «Круто, вот бы мне так!» – сказал Сергей Бобровский.

28 комментариев
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Ответ Potapson
Кто бы что не говорил, но в логове нашего, так сказать, главного врага это прокатывает без последствий. Неужели демократия где-то ещё есть? А Бобровский молодец, тут без вариантов!
В Москве люди ходят в футболках с флагом США, кепках LA, NY и прочей американской символикой. И никаких последствий)
+81
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+75
Кто бы что не говорил, но в логове нашего, так сказать, главного врага это прокатывает без последствий. Неужели демократия где-то ещё есть? А Бобровский молодец, тут без вариантов!
+64
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+57
Бобровский - настоящий Патриот !
+48
-10
+38
Ответ StHappyOne
Комментарий скрыт
Если бы легионер из США взявший кубок Гагарина был бы во флаге США его бы взяли копы?

Гонишь же...
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+33
Да хватит политики
Русский парень, который играет в лучшей хоккейной лиге, через тернии берет чашку, а на параде в честь этого показывает, что не забывает свои корни и спортивное детство
Вот и все, так мало, и так много)
+29
-1
+28
Ответ vorcutyanin
Только почему-то проблемы с сочетаниями жёлтых и синих цветов
Не в курсе таких проблем, но машины с киевскими и харьковскими номерами спокойно стоят на парковке. Целые и невредимые.
+30
-5
+25
Ответ VMX1389
Комментарий удален модератором
Бред. Если кто-то из канадцев или америкосов, которых в КХЛ достаточно, выиграет чашку и выйдет праздновать со своим национальным флагом, ему никто и слова не скажет.
+14
-2
+12
Всё по-делу, без россиян какая может быть Флорида
+18
-7
+11
Ответ Potapson
Кто бы что не говорил, но в логове нашего, так сказать, главного врага это прокатывает без последствий. Неужели демократия где-то ещё есть? А Бобровский молодец, тут без вариантов!
Вы не путайте США с условными странами Прибалтики. Свобода мнений все таки на другом уровне
+12
-6
+6
Красава ты, Серёга!
+8
-3
+5
Ответ VMX1389
Комментарий удален модератором
Экая ахинея) то, что у нас закручиваются гайки - это факт. Но за прогулку с американским флагом тебе ничего не будет.
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+5
Ответ Potapson
Кто бы что не говорил, но в логове нашего, так сказать, главного врага это прокатывает без последствий. Неужели демократия где-то ещё есть? А Бобровский молодец, тут без вариантов!
А что у нас американскому хоккеисту запретили бы американский флаг взять на празднование? Вообще, судить о наличии демократии где бы то ни было по одному эпизоду не корректно.
+7
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+5
Красавчик!
+11
-7
+4
Ответ Glyb Aleksey
Бред. Если кто-то из канадцев или америкосов, которых в КХЛ достаточно, выиграет чашку и выйдет праздновать со своим национальным флагом, ему никто и слова не скажет.
Плюс у всех хоккеистов в КХЛ на шлемах флаги их стран. Американцы с американскими, соответственно, играют, и ничего, никто не соскабливает. )
+3
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+2
Ответ See what
Всё по-делу, без россиян какая может быть Флорида
Какой может быть хоккей
+2
0
+2
Ответ Mihei4
В Москве люди ходят в футболках с флагом США, кепках LA, NY и прочей американской символикой. И никаких последствий)
Более того, US ARMY или NASA
+2
-1
+1
Ответ StHappyOne
Комментарий скрыт
Если бы игрок был из США, тоже бы ничего не было.
Другое дело сейчас Европа. Там так нельзя.
+4
-3
+1
А почему нет?
+1
0
+1
Ответ Mihei4
В Москве люди ходят в футболках с флагом США, кепках LA, NY и прочей американской символикой. И никаких последствий)
Только почему-то проблемы с сочетаниями жёлтых и синих цветов
+10
-10
0
Ответ StHappyOne
Комментарий скрыт
В каком мире вы живёте? В Москве в ЦЕНТРЕ, можете увидеть флаги любой страны... Мы не переименовали станции метро, памятники не сносим массово. Спорт, должен быть вне политики.
0
0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Бобровский - настоящий Патриот !
Patriot, если точнее
+1
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Комментарий удален модератором
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