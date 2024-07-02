«Вам это не приснилось». «Нэшвилл» о подписании Стэмкоса на 4 года и 32 млн долларов
«Нэшвилл» объявил о подписании Стивена Стэмкоса на 4 года и 32 млн долларов.
«Нет, вам это не приснилось. Вы не ошиблись. Стивен Стэмкос официально стал игроком «Нэшвилла», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Как и сообщалось ранее, 34-летний экс-капитан «Тампы» подписал контракт на 4 года с кэпхитом 8 миллионов долларов (общая сумма сделки – 32 млн долларов).
Таким образом, канадец впервые за карьеру в НХЛ сменил команду – он выступал за «Лайтнинг» с 2008 года.
В минувшем сезоне он провел 79 игр в регулярном чемпионате и набрал 81 (40+41) очко. В плей-офф добавил 6 (5+1) баллов в 5 матчах.
За карьеру в регулярках НХЛ у 1-го номера драфта-2008 1082 матча и 1137 (555+582) очков. В Кубке Стэнли – 128 игр и 101 (50+51) балл. Он дважды выигрывал трофей с «Лайтнинг».
По условиям прошлого контракта средняя зарплата Стэмкоса составляла 8,5 млн долларов.
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Теперь у них будет и хорошее 2е звено: Стэммер-Новак-Маршессо. А в третьей уже хорошая молодежь Томазино, Гласс, Евангелиста. И есть кого подтянуть : Свечков, Кемелл, Парсиннен. Тренер в порядке, разменяли возрастного МакДону на Шея, Сарос-Аскаров в раме. Нэшвилл залетает в топ-4 запада по предварительным раскладам.
Но видимо это последний контракт, в 38 врядли с кем сможет подписаться.
На этот контракт можно посмотреть и с другой стороны, вот 8 миллионов это та цена за которую Стемкос сменял Тампу на другую команду.
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- По мнению Стемкоса Нешвил команда заметно сильнее Тампы? будут бороться за кубок в ближайшие годы?
- зачем за пару лишних лямов (прикиньте сколько он за 16 лет заработал в лиге и на рекламе + условные 24/3 что давали сейчас в Тампе) менять родную команду и пенсом уходить куда-то там?
Новый по сути тоже финальный. 32 мульта.
Вот и считаем - что разница 8.
Причем есть ощущение что 3.5 бы дали - тоесть 28, но уже не узнаем.