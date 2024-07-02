«Вам это не приснилось». «Нэшвилл» о подписании Стэмкоса на 4 года и 32 млн долларов

«Нэшвилл» объявил о подписании Стивена Стэмкоса на 4 года и 32 млн долларов.

«Нет, вам это не приснилось. Вы не ошиблись. Стивен Стэмкос официально стал игроком «Нэшвилла», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Как и сообщалось ранее, 34-летний экс-капитан «Тампы» подписал контракт на 4 года с кэпхитом 8 миллионов долларов (общая сумма сделки – 32 млн долларов).

Таким образом, канадец впервые за карьеру в НХЛ сменил команду – он выступал за «Лайтнинг» с 2008 года.

В минувшем сезоне он провел 79 игр в регулярном чемпионате и набрал 81 (40+41) очко. В плей-офф добавил 6 (5+1) баллов в 5 матчах.

За карьеру в регулярках НХЛ у 1-го номера драфта-2008 1082 матча и 1137 (555+582) очков. В Кубке Стэнли – 128 игр и 101 (50+51) балл. Он дважды выигрывал трофей с «Лайтнинг».

По условиям прошлого контракта средняя зарплата Стэмкоса составляла 8,5 млн долларов.

Задоров – в «Бостоне», Стэмкос – в «Нэшвилле», а Генцел – на 7 лет в «Тампе»! Первый день переходов в НХЛ