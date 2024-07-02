«Вам это не приснилось». «Нэшвилл» о подписании Стэмкоса на 4 года и 32 млн долларов

Теги переходы Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

«Нэшвилл» объявил о подписании Стивена Стэмкоса на 4 года и 32 млн долларов.

«Нет, вам это не приснилось. Вы не ошиблись. Стивен Стэмкос официально стал игроком «Нэшвилла», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба. 

Как и сообщалось ранее, 34-летний экс-капитан «Тампы» подписал контракт на 4 года с кэпхитом 8 миллионов долларов (общая сумма сделки – 32 млн долларов). 

Таким образом, канадец впервые за карьеру в НХЛ сменил команду – он выступал за «Лайтнинг» с 2008 года. 

В минувшем сезоне он провел 79 игр в регулярном чемпионате и набрал 81 (40+41) очко. В плей-офф добавил 6 (5+1) баллов в 5 матчах.  

За карьеру в регулярках НХЛ у 1-го номера драфта-2008 1082 матча и 1137 (555+582) очков. В Кубке Стэнли – 128 игр и 101 (50+51) балл. Он дважды выигрывал трофей с «Лайтнинг».  

По условиям прошлого контракта средняя зарплата Стэмкоса составляла 8,5 млн долларов. 

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42 комментария
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Дичайшая переплата.
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сейчас кажется что даже Гретц не был таким лицом какой либо команды которого не смели обменять/не продлить...какими были Лемье и есть Кросби и Овечкин..
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Ответ Александр Романов
У хищников конечно пенсионный состав , посмотрим что смогут сделать
Барри явно ставит на ближайшие пару лет. У них есть одно из лучших звеньев прошлого сезона Форсберг-РОР-Найквист.
Теперь у них будет и хорошее 2е звено: Стэммер-Новак-Маршессо. А в третьей уже хорошая молодежь Томазино, Гласс, Евангелиста. И есть кого подтянуть : Свечков, Кемелл, Парсиннен. Тренер в порядке, разменяли возрастного МакДону на Шея, Сарос-Аскаров в раме. Нэшвилл залетает в топ-4 запада по предварительным раскладам.
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Худшая полезность в команде - это был приговор
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Тампа предлагала 24 миллиона, он получил 32.
Но видимо это последний контракт, в 38 врядли с кем сможет подписаться.
На этот контракт можно посмотреть и с другой стороны, вот 8 миллионов это та цена за которую Стемкос сменял Тампу на другую команду.
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По меркам нба контракт новичка....))
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Ответ e1ther - e1ther
Комментарий скрыт
В принципе команда норм собралась
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Сезон покажет, хоронить заранее Стэмкоса в Нэшвилле может и не стоит, равно как и излучать излишний оптимизм в отношении Хищников с ним. Вопрос лишь на оставшиеся гроши они там подписывают каких то совсем непонятных людей.
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Ответ kisliy33
тут скорее не вопрос сможет или нет... ну допустим сможет и что-то там забьет... два других, более важных вопроса: - По мнению Стемкоса Нешвил команда заметно сильнее Тампы? будут бороться за кубок в ближайшие годы? - зачем за пару лишних лямов (прикиньте сколько он за 16 лет заработал в лиге и на рекламе + условные 24/3 что давали сейчас в Тампе) менять родную команду и пенсом уходить куда-то там?
Это понятно. С позиции болельщика Хищников, я скорее приветствую это подписание, даже предпенсионной, и как многие думают затухающей звезды ) С другой стороны не сможем быть "в голове Стэмкоса" и проанализировать его реальные доводы)
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Эх... Жаль,Я думал это страшный сон
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У хищников конечно пенсионный состав , посмотрим что смогут сделать
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Ответ e1ther - e1ther
в Нэшвилле уже венки вывесили?)и Троца тащат на плаху?))Или Маршессо оправдательный приговор?)
Торц легенда его не тронут,даже если команда будет как Чикаго или сан Хосе
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Ответ dmitry79
Тампа на распродаже?
Не могли столько предложить
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Ответ kisliy33
зачем? 16 лет в одной команде, все рекорды сбил, все всем доказал, денег заработал, 34 года... зачем вот эти вот переходы в пенсионном возрасте? неужели пару лишних лямов того стоят?
да копейки че, всего-то пара миллионов долларов, просто сдача от похода за продуктами))0
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Ответ Канада-Россия(6:1)
Ну- ну,когда в начале сезона я писал,что нефть будет в финале,тоже скринеры такие писали,ну и где они теперь?
сказал тип зареганный 24 июня этого года)вещатель)))
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Ответ Канада-Россия(6:1)
Майкопец без Стэмкоса на 100 очков больше не сподобится,а вот Стэмки свои дефолтные 80-90 пробьет как с добрым утром.
скриню твой бред, через год покажу ребятам, посмеемся вместе
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Вот это развод лета... Без Брэндона и Никиты Стэмкос будет долго ждать шайбы на льду
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Нэшвилл это кладбище форвардов, зачем туда идти
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Жаль ,что не закончил в лайтинг
У хищников прибавится болел в этом сезоне
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Ответ reus
Сезон покажет, хоронить заранее Стэмкоса в Нэшвилле может и не стоит, равно как и излучать излишний оптимизм в отношении Хищников с ним. Вопрос лишь на оставшиеся гроши они там подписывают каких то совсем непонятных людей.
тут скорее не вопрос сможет или нет... ну допустим сможет и что-то там забьет... два других, более важных вопроса:
- По мнению Стемкоса Нешвил команда заметно сильнее Тампы? будут бороться за кубок в ближайшие годы?
- зачем за пару лишних лямов (прикиньте сколько он за 16 лет заработал в лиге и на рекламе + условные 24/3 что давали сейчас в Тампе) менять родную команду и пенсом уходить куда-то там?
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Ответ al77
Тампа предлагала 24 миллиона, он получил 32. Но видимо это последний контракт, в 38 врядли с кем сможет подписаться. На этот контракт можно посмотреть и с другой стороны, вот 8 миллионов это та цена за которую Стемкос сменял Тампу на другую команду.
Перри подписывается)
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Ответ Chernyshevsky jr.
Перри подписывается)
На минимум )
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Ответ al77
Тампа предлагала 24 миллиона, он получил 32. Но видимо это последний контракт, в 38 врядли с кем сможет подписаться. На этот контракт можно посмотреть и с другой стороны, вот 8 миллионов это та цена за которую Стемкос сменял Тампу на другую команду.
До первого июля Стэмкос вообще просил у "Тампы" контракт в пределах 4-5 млн., но Брисбуа и этого не давал. При всем уважении сдается мне, что контракт с "Нэшвиллом" войдет в топ самых худших сезона по его окончании.
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Ответ lus
До первого июля Стэмкос вообще просил у "Тампы" контракт в пределах 4-5 млн., но Брисбуа и этого не давал. При всем уважении сдается мне, что контракт с "Нэшвиллом" войдет в топ самых худших сезона по его окончании.
Тампа, судя по инсайдам, предложила Стемкосу 24 миллиона, 3 мульта в год на 8 лет. всем было понятно что Стемкос отыграет 4, край 5 лет и закончит по какой то травме - так что этот контракт рассматривался как последний - по нему 24 миллиона.
Новый по сути тоже финальный. 32 мульта.
Вот и считаем - что разница 8.
Причем есть ощущение что 3.5 бы дали - тоесть 28, но уже не узнаем.
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Ответ al77
Тампа предлагала 24 миллиона, он получил 32. Но видимо это последний контракт, в 38 врядли с кем сможет подписаться. На этот контракт можно посмотреть и с другой стороны, вот 8 миллионов это та цена за которую Стемкос сменял Тампу на другую команду.
Я сам сначала не понял почему Стив не принял предлодение Тампы, оно не сильно хуже чем у Нэшвилла. Но разница в подходе. Тампа как бы открыто намекает что парень, ты сдулся, лет пять отыграешь, потом на пенсию. То есть они за него решают что он, кто он и как. Психологически тяжело принять такой подход и отношение даже от родного клуба. Не в деньгах здесь дело, уверен. А сейчас Стив сам хозяин своей судьбы. В 38 и 39 может подписываться на год за еду в любом контендере, может и в Тампу...
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Ответ al77
Тампа, судя по инсайдам, предложила Стемкосу 24 миллиона, 3 мульта в год на 8 лет. всем было понятно что Стемкос отыграет 4, край 5 лет и закончит по какой то травме - так что этот контракт рассматривался как последний - по нему 24 миллиона. Новый по сути тоже финальный. 32 мульта. Вот и считаем - что разница 8. Причем есть ощущение что 3.5 бы дали - тоесть 28, но уже не узнаем.
Так и есть. Как добавление - после 01.07. "Тампа" уже могла предложить только семь лет. Получил бы 24 млн., а потом LTIR.
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Ответ Александр Филиппов
сейчас кажется что даже Гретц не был таким лицом какой либо команды которого не смели обменять/не продлить...какими были Лемье и есть Кросби и Овечкин..
Про Кросби были разговоры по направлению из Колорадо.
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Ответ Дядя Санжар
По меркам нба контракт новичка....))
Это уже мем, насколько НХЛ отстаёт по уровню зарплат и доходов. За 10-15 лет зарплаты почти не выросли
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