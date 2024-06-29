«Вашингтон» выменял вратаря Томпсона у «Вегаса» на два выбора в третьем раунде драфта

Теги переходы Вашингтон НХЛ Вегас Логан Томпсон Хоккей

Логан Томпсон переходит в «Вашингтон».

«Кэпиталс» выменяли 27-летнего вратаря у «Вегаса» на два выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024, один из которых изначально принадлежал «Айлендерс». 

В регулярном сезоне НХЛ-2023/24 Томпсон провел 46 матчей и пропустил 119 голов при показателе полезности 2,7. Канадец отразил 90,8% бросков. 

В плей-офф голкипер провел 4 игры и отразил 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,35. 

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28 комментариев
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У столичных за 1,8 млн получилась отличная вратарская бригада!
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Вашингтон вин однозначно
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Ответ Игорь Васильев
Кюмпер на выход?
Он уже вышел
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Боюсь сглазить, но не узнаю Маклеллана, пока очень четкая работа этим летом.
+14
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Хороший вариант по доступной цене. На следующий сезон у Вашингтона достойный тандем образовался)
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Ответ Игорь Васильев
Кюмпер на выход?
Интернета не было?
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Это точно Маклеллан?
Ущипните меня! Пока слишком адекватно.
+6
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+6
Ответ Serge Vendino
Хороший вратарь, но.. Зачем он сейчас вашикам в обмен на пики? По-моему команда больше нуждается в молодежи на будущее
Вашингтон уже весь обмазался этой молодёжью :)
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27 лет, минимальный контракт, истекает в этом сезоне. солидная стата за последние 3 года, не расклеился в плове. за пики в третьем раунде - Вегас прямо расщедрился.
если Дюбуа возьмётся за голову, заиграет без проблем в раздевалке, то в Вашингтоне претендент на плов вырисовывается.
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Хорошо ГМ Вашика работает. Хоть какое-то веселье. Хотя это ничего в глобальном плане не изменит. Максимум первый раунд плей-офф
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Думал Шепарда будут поднимать, но видимо он их в ахл устраивает
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Топ вратарь, повезло
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Интересно) тандем из двух праворуких вратарей!
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Ответ Serge Vendino
Только топовых проспектов нет и без ныряния на дно не появятся
Пока Овечкин не закончится,на дно нырять не хотят. Что понятно,но при этом перестройка все равно идёт. Просто без шоковой терапии
+1
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Ответ gombocrew
У столичных за 1,8 млн получилась отличная вратарская бригада!
читерство какое-то!)))
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Ответ gombocrew
У них хватает молодежи, решили пройти перестройку без ныряния на дно
Только топовых проспектов нет и без ныряния на дно не появятся
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+1
Ответ jakkot
Ну пару лет побарахьаются потянут молодёжь, ови разгружает платёжку можно обмена брать франчайза или может на свободном агенте кто нарисуется. По пути флориды без драфтовых франчайзов
А как же Барков и Экблад? Это два ключевых игрока с первых пиков, к которым уже добавлялись прочие
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Ответ Serge Vendino
Понятно, что с живым Ови лучше не скатываться совсем на дно, но будущее вашиков вызывает большие вопросы. Пока непонятно, вокруг кого можно строить новую команду, новых франчайз-игроков даже близко нет. Так можно долго барахтаться в середине таблицы и ни к чему не прийти.
Ну пару лет побарахьаются потянут молодёжь, ови разгружает платёжку можно обмена брать франчайза или может на свободном агенте кто нарисуется. По пути флориды без драфтовых франчайзов
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Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Пока Овечкин не закончится,на дно нырять не хотят. Что понятно,но при этом перестройка все равно идёт. Просто без шоковой терапии
Понятно, что с живым Ови лучше не скатываться совсем на дно, но будущее вашиков вызывает большие вопросы. Пока непонятно, вокруг кого можно строить новую команду, новых франчайз-игроков даже близко нет. Так можно долго барахтаться в середине таблицы и ни к чему не прийти.
0
0
0
Ответ Serge Vendino
Хороший вратарь, но.. Зачем он сейчас вашикам в обмен на пики? По-моему команда больше нуждается в молодежи на будущее
У них хватает молодежи, решили пройти перестройку без ныряния на дно
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Ответ vulturecrow
нет, из Лос-Анджелеса будет летать на матчи Вашингтона и проситься пустить его на стадион.
В итоге ему доверят заливать лед))
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Ответ Игорь Васильев
Кюмпер на выход?
уже с неделю как в ЛА )))
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Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Интернета не было?
Да, че то затупил))
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Отличный вратарь, но подвержен травмам.
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