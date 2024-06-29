«Вашингтон» выменял вратаря Томпсона у «Вегаса» на два выбора в третьем раунде драфта

Логан Томпсон переходит в «Вашингтон».

«Кэпиталс» выменяли 27-летнего вратаря у « » на два выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024, один из которых изначально принадлежал «Айлендерс».

В регулярном сезоне НХЛ-2023/24 провел 46 матчей и пропустил 119 голов при показателе полезности 2,7. Канадец отразил 90,8% бросков.

В плей-офф голкипер провел 4 игры и отразил 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,35.