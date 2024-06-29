«Вашингтон» выменял вратаря Томпсона у «Вегаса» на два выбора в третьем раунде драфта
Логан Томпсон переходит в «Вашингтон».
«Кэпиталс» выменяли 27-летнего вратаря у «Вегаса» на два выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024, один из которых изначально принадлежал «Айлендерс».
В регулярном сезоне НХЛ-2023/24 Томпсон провел 46 матчей и пропустил 119 голов при показателе полезности 2,7. Канадец отразил 90,8% бросков.
В плей-офф голкипер провел 4 игры и отразил 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,35.
Ущипните меня! Пока слишком адекватно.
если Дюбуа возьмётся за голову, заиграет без проблем в раздевалке, то в Вашингтоне претендент на плов вырисовывается.