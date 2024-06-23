«Каролина», «Детройт», «Торонто» и «Оттава» претендуют на вратарей «Вегаса» Хилла и Томпсона. У обоих контракты до 2025 года (The Fourth Period)

Теги возможные переходы Баффало Оттава Торонто Каролина Детройт НХЛ Вегас Эдин Хилл Логан Томпсон Хоккей

«Каролина», «Детройт», «Торонто» и «Оттава» претендуют на вратарей «Вегаса».

Сообщается, что несколько клубов НХЛ интересуются Эдином Хиллом и Логаном Томпсоном.

По информации The Fourth Period, в число возможных претендентов на игроков «Вегаса» входят «Торонто», «Каролина», «Баффало», «Детройт» и «Оттава».

Зарплата 28-летнего Хилла составляет 4,9 миллиона долларов. Список клубов, в которые его нельзя обменять, сократится с восьми команд до пяти с 1 июля.

27-летний Томпсон имеет зарплату в 766 667 долларов.

Соглашения обоих голкиперов с клубом рассчитаны до 2025 года.

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5 комментариев
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Хилла надо в Торонто чисто ради прекрасного дуэта Хилл- Уолл
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Сохранить обоих Вегасу вряд ли получится, по деньгам не потянут, ведь еще вопрос по Теодору надо решать. Вариант с Торонто крут: Хилл+Теодор=10,1млн в обмен на Марнера 10,903 млн. Получим win/win и все будут довольны
Для Вегаса вариант неплохой, но Торонто он может не позволить продлить Бертуцци. Разве что договорятся на небольшую з/п на год, а там Тавареса или на меньшую зарплату подпишут, или его придется обменять в дедлайн.
+1
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+1
Сохранить обоих Вегасу вряд ли получится, по деньгам не потянут, ведь еще вопрос по Теодору надо решать. Вариант с Торонто крут: Хилл+Теодор=10,1млн в обмен на Марнера 10,903 млн. Получим win/win и все будут довольны
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Ответ Mikha1
Для Вегаса вариант неплохой, но Торонто он может не позволить продлить Бертуцци. Разве что договорятся на небольшую з/п на год, а там Тавареса или на меньшую зарплату подпишут, или его придется обменять в дедлайн.
Считаем: если такой обмен состоится у кленовых будет в платежке 67,49 млн на 16 контрактов, 2 кипера, 5 дефов и 9 напов. Останется 20,5 млн минимум на 4 контракта- Бертуцци 5,5 млн, Доми 3,5 млн, Робертсон 1,35 млн и Лильегрен 4,5 млн. итого Ростер из 20 человек потянет на 82-83 млн. Еще 5 млн останется на догрузку ростера. А через год Тавареса на вольные хлеба
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Считаем: если такой обмен состоится у кленовых будет в платежке 67,49 млн на 16 контрактов, 2 кипера, 5 дефов и 9 напов. Останется 20,5 млн минимум на 4 контракта- Бертуцци 5,5 млн, Доми 3,5 млн, Робертсон 1,35 млн и Лильегрен 4,5 млн. итого Ростер из 20 человек потянет на 82-83 млн. Еще 5 млн останется на догрузку ростера. А через год Тавареса на вольные хлеба
Теперь считаем Вегас при таком обмене: получим 12 напов+7 дефов и Томпсон на сумму 84 млн. Т.е. их тоже все устроит, на 4 млн они найдут хорошего бекапа и добавят в ростер чекера 13-м напом. Никаких проблем. Однозначно Win/Win обмен. Марнер должен согласиться из контендера в контендер перейти, также как Теодор и Хилл.
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