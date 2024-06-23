«Каролина», «Детройт», «Торонто» и «Оттава» претендуют на вратарей «Вегаса» Хилла и Томпсона. У обоих контракты до 2025 года (The Fourth Period)

«Каролина», «Детройт», «Торонто» и «Оттава» претендуют на вратарей «Вегаса».

Сообщается, что несколько клубов НХЛ интересуются Эдином Хиллом и Логаном Томпсоном.

По информации The Fourth Period, в число возможных претендентов на игроков «Вегаса» входят «Торонто», «Каролина», «Баффало», «Детройт» и «Оттава».

Зарплата 28-летнего Хилла составляет 4,9 миллиона долларов. Список клубов, в которые его нельзя обменять, сократится с восьми команд до пяти с 1 июля.

27-летний Томпсон имеет зарплату в 766 667 долларов.

Соглашения обоих голкиперов с клубом рассчитаны до 2025 года.