Буре о ЦСКА: «Санкции никому не нравятся, тем более они необоснованны. Но уникальная черта России – мы находим выход из любой ситуации»

Павел Буре высказался о санкциях.

– Вы входите в наблюдательный совет хоккейного ЦСКА. Насколько санкции усложнили функционирование топ-команды в части трансферной политики, снабжения экипировкой и оборудованием и так далее?

– Санкции, конечно, никому не нравятся, тем более они необоснованны.

Но уникальная черта нашей страны – мы находим выход из любой ситуации. Так что неразрешимых проблем нет – урегулировали вопросы и с поставками экипировки, эффективно сработали и по другим направлениям.

Естественно, проблемы возникают – как и везде, но мы их постоянно мониторим и оперативно устраняем. Сегодня у нас в команде и на стадионе нет недостатка ни в чем, клуб функционирует на высшем уровне, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Буре.