Буре о ЦСКА: «Санкции никому не нравятся, тем более они необоснованны. Но уникальная черта России – мы находим выход из любой ситуации»

Теги ЦСКА Павел Буре КХЛ игровая форма Политика Хоккей

Павел Буре высказался о санкциях.

– Вы входите в наблюдательный совет хоккейного ЦСКА. Насколько санкции усложнили функционирование топ-команды в части трансферной политики, снабжения экипировкой и оборудованием и так далее?

– Санкции, конечно, никому не нравятся, тем более они необоснованны.

Но уникальная черта нашей страны – мы находим выход из любой ситуации. Так что неразрешимых проблем нет – урегулировали вопросы и с поставками экипировки, эффективно сработали и по другим направлениям.

Естественно, проблемы возникают – как и везде, но мы их постоянно мониторим и оперативно устраняем. Сегодня у нас в команде и на стадионе нет недостатка ни в чем, клуб функционирует на высшем уровне, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Буре.

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8 комментариев
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Санкции против цска все обоснованы. Сборище гопников.
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Может не надо к этим ситуациям приходить? Когда дойдёт?
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Ещё лучше мы находим туда вход...
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Нашли обходные пути поставок экипировки западных брендов, а Заряд за 2023-й год убыток в 5 раз увеличил, если я не ошибаюсь
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Найти выход не мудрено. Важно, где ты окажешься, когда найдешь выход, и будет ли тебе, куда идти дальше.
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Ответ trouble_shooter
Комментарий скрыт
Где про самое главное окно - в Северную Корею ❓🤔 Апо… аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово❗Не понимаешь политической ситуации‼️
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Павлик Славке позвонил.
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