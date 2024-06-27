«Ванкувер» обменял Михеева, Лафферти и выбор во 2-м раунде драфта в «Чикаго» на драфт-пик в 4-м раунде

Теги переходы Чикаго Ванкувер НХЛ Драфт НХЛ Илья Михеев Сэм Лафферти Хоккей

Нападающий Илья Михеев стал игроком «Чикаго».

«Ванкувер» обменял Михеева, форварда Сэма Лафферти и выбор во втором раунде драфта-2027 в «Блэкхокс».

Взамен «Кэнакс» получили выбор в четвертом раунде драфта-2027.

«Ванкувер» удержит 15% от зарплаты Михеева в своей платежной ведомости.

В регулярном чемпионате-2023/24 Илья Михеев провел 78 игр и отметился 31 (11+20) очком. В 11 матчах плей-офф нападающий не набрал ни одного результативного балла.

Контракт россиянина с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

Лафферти набрал 24 (13+11) очка в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф форвард не набрал очков в 11 матчах. 1 июля игрок может стать неограниченно свободным агентом.

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10 комментариев
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Разгружают платежку под Гюнцеля
+11
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+11
Конкуренция в Чикаго поменьше, поэтому Михееву обмен скорее в плюс. Кто знает, может и к Бедарду попадет в тройку (к Петерсону же попадал) :)
+8
-1
+7
Ответ Максим Макеев
у ванкувера там все хорошо?
Да, я более чем уверен, что это разгрузка платежки.
+3
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+3
Если восстановит скорость то может и к Коннору Рич поставит Михеева. Коннору на краю не помешает здоровый скоростной тувейчик:)
+2
0
+2
чистят платёжку под линдхольма и задорова..
+2
0
+2
Ответ Максим Макеев
у ванкувера там все хорошо?
Все хорошо, кроме платежки
+2
0
+2
у ванкувера там все хорошо?
+3
-3
0
Ого, Чикаго в большом плюсе
+1
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Илья в выигрыше. Да, команда без особых турнирных амбиций, но лично у него будет больше времени в топ-6, показать себя и вернуть уверенность
0
0
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Ответ Максим Макеев
у ванкувера там все хорошо?
По слухам разгружают платёжку под Гюнцеля:)
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