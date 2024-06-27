«Ванкувер» обменял Михеева, Лафферти и выбор во 2-м раунде драфта в «Чикаго» на драфт-пик в 4-м раунде

Нападающий Илья Михеев стал игроком «Чикаго».

« » обменял Михеева, форварда Сэма Лафферти и выбор во втором раунде драфта-2027 в «Блэкхокс».

Взамен «Кэнакс» получили выбор в четвертом раунде драфта-2027.

«Ванкувер» удержит 15% от зарплаты Михеева в своей платежной ведомости.

В регулярном чемпионате-2023/24 провел 78 игр и отметился 31 (11+20) очком. В 11 матчах плей-офф нападающий не набрал ни одного результативного балла.

Контракт россиянина с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

Лафферти набрал 24 (13+11) очка в 79 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф форвард не набрал очков в 11 матчах. 1 июля игрок может стать неограниченно свободным агентом.