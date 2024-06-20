«Ванкувер» разрешил Михееву искать новый клуб

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ Илья Михеев Дэн Мильштейн Хоккей

Нападающий Илья Михеев может покинуть «Ванкувер».

Агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что «Кэнакс» разрешили ему вести переговоры с другими клубами НХЛ о возможном обмене.

В регулярном чемпионате-2023/24 нападающий провел 78 игр за «Ванкувер» и отметился 31 (11+20) очком при полезности «плюс 1».

В 11 матчах плей-офф Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла при полезности «минус 4».

Контракт хоккеиста с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

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22 комментария
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Неудачный сезон у Ильи, в Торонто был хорош. Касатки не его команда. Домой пока рано, еще не все сказал в НХЛ, верим🤝
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+21
Столичные, налетай!
+16
-4
+12
Красиво Ванки 5 лямов скинуть хотят! 😁
+11
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+8
Ответ Борис Калашников
В результате, найдут команду и Ванкувер выставит Михеева на драфт отказов, откуда его и заберут...
С его зп, скорее всего Сан-Хосе, Юта или другие клубы, имеющие достаточно пространства под кепкой.
+8
-1
+7
В результате, найдут команду и Ванкувер выставит Михеева на драфт отказов, откуда его и заберут...
+7
0
+7
2 миллиона и добро пожаловать в Питтсбург!
+8
-2
+6
Надо в Вашингтон ехать
+5
-2
+3
Ответ The world champion 1998
Комментарий скрыт
Запал на Йозе? Чего вы его в любую тему прете?
+4
-2
+2
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Неудачный сезон у Ильи, в Торонто был хорош. Касатки не его команда. Домой пока рано, еще не все сказал в НХЛ, верим🤝
В первом сезоне у касаток Илья отлично смотрелся! Видимо хоккей Токкета не зашёл ему! Может обмен и пойдёт ему на пользу! Вон Задоров сколько лет команду искал!
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Авангард заберёт Михеева в Омск .
+5
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СХ, Анахайм, Чикага...
+2
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Ответ Seema
Столичные, налетай!
нет, спасибо
+1
0
+1
Игрок хороший, только травмы... .
+2
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Может ему порекомендовали искать новый клуб?)
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Неудачный сезон у Ильи, в Торонто был хорош. Касатки не его команда. Домой пока рано, еще не все сказал в НХЛ, верим🤝
КОсатки...
+3
-3
0
Ответ EdgarDavids_13
КОсатки...
Допустимо равноправное написание как косатка так и касатка
+2
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Ответ Strlive
В первом сезоне у касаток Илья отлично смотрелся! Видимо хоккей Токкета не зашёл ему! Может обмен и пойдёт ему на пользу! Вон Задоров сколько лет команду искал!
И продолжает искать.
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