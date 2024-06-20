«Ванкувер» разрешил Михееву искать новый клуб

Нападающий Илья Михеев может покинуть «Ванкувер».

Агент игрока сообщил, что «Кэнакс» разрешили ему вести переговоры с другими клубами о возможном обмене.

В регулярном чемпионате-2023/24 нападающий провел 78 игр за «Ванкувер» и отметился 31 (11+20) очком при полезности «плюс 1».

В 11 матчах плей-офф Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла при полезности «минус 4».

Контракт хоккеиста с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.