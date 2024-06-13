«Ванкувер» работает над обменом Михеева, форварда предлагали клубам до дедлайна. У «Кэнакс» просят еще актив вдобавок к Илье

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ Илья Михеев Хоккей

«Ванкувер» может обменять Илью Михеева.

Канадский клуб начал работать над обменом российского хоккеиста после завершения выступления команды в плей-офф, сообщает Daily Faceoff.

Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при полезности «минус 4».

Форвард «Ванкувера» забил лишь 1 гол за 61 последний матч с учетом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф

Также отмечается, что хоккеиста предлагали другим клубам и перед дедлайном в ходе этого сезона.

Более того, у «Ванкувера» вдобавок к Михееву просят добавить в сделку еще один актив. Но «Кэнакс» не согласны с этим, утверждая, что хоккеист проводил этот сезон после травмы крестообразных связок, и в следующем сезоне он должен выступить лучше.

Контракт хоккеиста с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

7 комментариев
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Ответ Serh08
Да у супчика не идут дела в Кэнакс, с физикой всё в порядке, вот мастерства не хватает столько моментов не реализовывать... Но работу в НХЛ думаю найдёт.
В Торонто неплохо получалось. Хотя 4.75 многовато имхо.
+3
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+3
Ответ sancho81
В Торонто неплохо получалось. Хотя 4.75 многовато имхо.
Он неплохой игрок, в низких звеньях очень полезен...
+3
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+3
Да у супчика не идут дела в Кэнакс, с физикой всё в порядке, вот мастерства не хватает столько моментов не реализовывать... Но работу в НХЛ думаю найдёт.
+2
0
+2
Ответ Hola Hola
Не получается у россиян в Кэнакс. Только у Задорова, да и тот "эмерикенец".
А Буре?)
+3
-1
+2
Ответ Serh08
А Буре?)
Ну, то уже сто лет назад было. )
+1
0
+1
Ответ sancho81
В Торонто неплохо получалось. Хотя 4.75 многовато имхо.
По игре чем то на Родригеса похож из Флориды и очки они набирают в принципе одинаково, но разница в том, что Эван забивает важные голы в ПО, а супчик нет, был момент в серии с нами, где он мог отправить Эдмонтон играть в гольф, но не реализовал шикарный момент. В общем получит з. п чуть меньше и работу сохранит в НХЛ.
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