«Ванкувер» работает над обменом Михеева, форварда предлагали клубам до дедлайна. У «Кэнакс» просят еще актив вдобавок к Илье

«Ванкувер» может обменять Илью Михеева.

Канадский клуб начал работать над обменом российского хоккеиста после завершения выступления команды в плей-офф, сообщает Daily Faceoff.

не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при полезности «минус 4».

Форвард «Ванкувера» забил лишь 1 гол за 61 последний матч с учетом регулярного чемпионата и плей-офф

Также отмечается, что хоккеиста предлагали другим клубам и перед дедлайном в ходе этого сезона.

Более того, у « » вдобавок к Михееву просят добавить в сделку еще один актив. Но «Кэнакс» не согласны с этим, утверждая, что хоккеист проводил этот сезон после травмы крестообразных связок, и в следующем сезоне он должен выступить лучше.

Контракт хоккеиста с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.