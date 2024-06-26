«Анахайм» представил новый логотип, домашнюю и гостевую формы – клуб вернул оранжевые джерси времен «Майти Дакс»
«Анахайм» представил новый логотип и стиль игровой формы.
Сегодня «Дакс» представили новый логотип, домашнюю и гостевую формы клуба в рамках эволюции бренда перед стартом нового сезона НХЛ.
«Анахайм» изменил логотип, стилизовав его под использовавшийся до 2006 года.
Также клуб вернулся к оранжевой версии свитера со старым логотипом времен «Майти Дакс».
Изображение: официальный сайт «Анахайма»
Так что к таким цветам клуб шел уже много лет.
Порадуюсь за логотип, пусть и немного переработанный стилистически. Шрифты на форме классные. На рукавах и нижней части джерси полосы вообще как на старой форме сразу после ребрендинга в 2007 - чемпионском - году.
В общем, ребрендингом-2024 весьма доволен.