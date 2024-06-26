«Анахайм» представил новый логотип, домашнюю и гостевую формы – клуб вернул оранжевые джерси времен «Майти Дакс»

«Анахайм» представил новый логотип и стиль игровой формы.

Сегодня «Дакс» представили новый логотип, домашнюю и гостевую формы клуба в рамках эволюции бренда перед стартом нового сезона .

« » изменил логотип, стилизовав его под использовавшийся до 2006 года.

Также клуб вернулся к оранжевой версии свитера со старым логотипом времен «Майти Дакс».

Изображение: официальный сайт «Анахайма»