«Анахайм» представил новый логотип, домашнюю и гостевую формы – клуб вернул оранжевые джерси времен «Майти Дакс»

Теги Анахайм НХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Анахайм» представил новый логотип и стиль игровой формы.

Сегодня «Дакс» представили новый логотип, домашнюю и гостевую формы клуба в рамках эволюции бренда перед стартом нового сезона НХЛ

«Анахайм» изменил логотип, стилизовав его под использовавшийся до 2006 года.

Также клуб вернулся к оранжевой версии свитера со старым логотипом времен «Майти Дакс». 

Изображение: официальный сайт «Анахайма»

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5 комментариев
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Лучше бело-зелено- фиолетовых джерси из 90-х ничего в лиге не было, и наверное не будет.
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Могучие утки )
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Во времена Майти Дакс были оранжевые джерси?
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Как будто вернулся в детство и в 2002, правда оранжевых не помню! фиолетово-болотные вроде были
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Смысла нет спрашивать "почему цвета не как раньше". Анахайм находится в Orange County, и руководство клуба стремится вовсю соответствовать локальной культуре/атмосфере.
Так что к таким цветам клуб шел уже много лет.

Порадуюсь за логотип, пусть и немного переработанный стилистически. Шрифты на форме классные. На рукавах и нижней части джерси полосы вообще как на старой форме сразу после ребрендинга в 2007 - чемпионском - году.

В общем, ребрендингом-2024 весьма доволен.
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