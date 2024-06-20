«Лос-Анджелес» показал новый логотип – переосмысленную версию эмблемы из 90-х

«Лос-Анджелес» представил новую эмблему клуба.

«Кингс» показали новый основной логотип команды. Он содержит элементы эмблемы, которую клуб использовал в 90-х, и оригинальную корону, которая была на форме в дебютном сезоне команды.

«Новый логотип представляет собой переосмысленную версию культового логотипа «Кингс», который был использован с 1988 по 1998 год. На нем представлена обновленная версия оригинальной «Короны Кингс», использовавшейся в первом сезоне в Лос-Анджелесе.

Официальными цветами команды остаются черный, серебристый и белый», – говорится на сайте клуба .

Изображение: официальный сайт «Лос-Анджелеса»