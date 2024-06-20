«Лос-Анджелес» показал новый логотип – переосмысленную версию эмблемы из 90-х
«Лос-Анджелес» представил новую эмблему клуба.
«Кингс» показали новый основной логотип команды. Он содержит элементы эмблемы, которую клуб использовал в 90-х, и оригинальную корону, которая была на форме в дебютном сезоне команды.
«Новый логотип представляет собой переосмысленную версию культового логотипа «Кингс», который был использован с 1988 по 1998 год. На нем представлена обновленная версия оригинальной «Короны Кингс», использовавшейся в первом сезоне в Лос-Анджелесе.
Официальными цветами команды остаются черный, серебристый и белый», – говорится на сайте клуба НХЛ.
Изображение: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
Нынешняя вполне годная
Прошлое это хорошо, но нужно жить настоящим. Текущая эмблема была хороша и в современном стиле. К чему вернули это ретро непонятно.
Имхо, самое крутое лого на все времена у уток и, судя по последним новостям - они его ВЕРНУТ, только в новых цветах, там джерси будет - отвал башки!