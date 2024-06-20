«Лос-Анджелес» показал новый логотип – переосмысленную версию эмблемы из 90-х

Теги Лос-Анджелес НХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Лос-Анджелес» представил новую эмблему клуба.

«Кингс» показали новый основной логотип команды. Он содержит элементы эмблемы, которую клуб использовал в 90-х, и оригинальную корону, которая была на форме в дебютном сезоне команды.

«Новый логотип представляет собой переосмысленную версию культового логотипа «Кингс», который был использован с 1988 по 1998 год. На нем представлена обновленная версия оригинальной «Короны Кингс», использовавшейся в первом сезоне в Лос-Анджелесе.

Официальными цветами команды остаются черный, серебристый и белый», – говорится на сайте клуба НХЛ.

Изображение: официальный сайт «Лос-Анджелеса»

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14 комментариев
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Олдскулы свело 🤙🏻
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Помню, было много бомберов в начале 90-х с этой эмблемой.
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Круто та!
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Тема из 90-х. Нынешний ген мен Роб Блейк в ней играл, все новое это хорошо забытое старое.
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Лайк
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Ответ dmitrij-14-33@yandex.ru
Олдскулы свело 🤙🏻
Класс!
+6
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Помню, было много бомберов в начале 90-х с этой эмблемой.
Даже в заставке "Улиц разбитых фонарей" один из налётчиков на валютник в куртке с этой эмблемой.
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А зачем возвращаться к старому, если лучшие годы франшизы пришли на нынешнюю эмблему??
Нынешняя вполне годная
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Когда возврат к прошлому - отличное решение.
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гретцки эту джерси возвел в ранг культа для ла. как и джордан номер 23, причем не только в баскетболе. бизнец, и ничего удивительного.
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Зачем ?
Прошлое это хорошо, но нужно жить настоящим. Текущая эмблема была хороша и в современном стиле. К чему вернули это ретро непонятно.
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Годится
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Крутая эмблема, о детстве напомнила)
Имхо, самое крутое лого на все времена у уток и, судя по последним новостям - они его ВЕРНУТ, только в новых цветах, там джерси будет - отвал башки!
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