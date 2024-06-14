«Юта» представила форму на сезон-2024/25. У новой команды НХЛ пока нет названия и логотипа

Теги НХЛ игровая форма стиль Юта Хоккей

«Юта» представила форму на сезон-2024/25.

У новой команды НХЛ, завершившей процесс присоединения к лиге, пока нет названия и основного логотипа.

Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к сезону-2025/26, тогда же появится новая форма. 

При этом цветовая схема уже выбрана. В сезоне-2024/25 «Юта» будет использовать черно-белые свитера с голубой окантовкой. На них будет леттеринг Utah. 

Клуб сообщает, что черный цвет олицетворяет темные ночи в горах и вулканические породы пустынь штата, белый – снег на вершинах гор и солончаки, голубой – небо и богатую историю зимних видов спорта в Юте. 

Изображение: сайт «Юты». 

Варианты названия «Юты» – «Йети», «Мамонты», ХК, «Разбойники», «Яд», «Метель»

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17 комментариев
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Юта кракен
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-2
+6
Слямзали у Крэкенов((
Дизайнеры там по блату что ли сидят, беда с идеями....
+6
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Ответ Mr.Duck
А мне больше Виннипег напоминает, почему-то, хз)
форма от зачатия форм Винни и Сиэттла)
+5
0
+5
А мне больше Виннипег напоминает, почему-то, хз)
+4
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+4
У Юты помимо команды НБА теперь будет клуб НХЛ, удачи новой команде.
+3
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+2
Ответ Soap74
Сколько интересных концептов в сети было, а выбрали такую фигню. Я расстроен
Так реально интересные концепты делались под какое-то название. А оно пока не выбрано.

Или вы именно про концепты с леттерингом?)
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Ответ Дядя Коля 026
У Юты помимо команды НБА теперь будет клуб НХЛ, удачи новой команде.
У Юты была команда в НБА, а теперь будет две команды из НБА, только одна в НХЛ )
+2
0
+2
Юта Джаз Андрея Кириленко
+1
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+1
Ответ Вадим Сидоров
Слямзали у Крэкенов(( Дизайнеры там по блату что ли сидят, беда с идеями....
Диджитал артисты какие-нибудь делали. Сиречь промпт инженеры. 😔
+2
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+1
Ответ Александр Балабанов
Так реально интересные концепты делались под какое-то название. А оно пока не выбрано. Или вы именно про концепты с леттерингом?)
Я про скучный леттеринг и цвета. Вкусовщина, конечно, но хотелось чего-то нового, а голубой с чёрным использовали многие - Кракен, Виннипег, Тампа, даже Питтсбург
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Выглядит не плохо, если нормальное название и логотип сделают, будет выглядеть симпатично, но не Качина конечно, её нельзя затмить!
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На форму Тампы похоже из NHL2005)
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Почему не Мормоны?
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Можно оставить, как постоянную) Будет не хуже многих )
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Юта яд - на русском 🔥
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