«Юта» представила форму на сезон-2024/25. У новой команды НХЛ пока нет названия и логотипа

«Юта» представила форму на сезон-2024/25.

У новой команды , завершившей процесс присоединения к лиге, пока нет названия и основного логотипа.

Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к сезону-2025/26, тогда же появится новая форма.

При этом цветовая схема уже выбрана. В сезоне-2024/25 «Юта» будет использовать черно-белые свитера с голубой окантовкой. На них будет леттеринг Utah.

Клуб сообщает, что черный цвет олицетворяет темные ночи в горах и вулканические породы пустынь штата, белый – снег на вершинах гор и солончаки, голубой – небо и богатую историю зимних видов спорта в Юте.

Изображение: сайт «Юты».

Варианты названия «Юты» – «Йети», «Мамонты», ХК, «Разбойники», «Яд», «Метель»