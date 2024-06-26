«Каролина» не оставляет попыток продлить контракт с Генцелом, переговоры продолжаются (Пьер ЛеБрюн)
«Каролина» не оставляет попыток продлить контракт с Джейком Генцелом.
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
1 июля Генцел может стать неограниченно свободным агентом. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6 миллионов долларов.
«Каролина» не оставляет попыток подписать Джейка Генцела. Переговоры продолжаются.
Я думаю, что ему будет трудно не посмотреть, что будет на рынке в понедельник, но «Кейнс» все еще пытаются», – написал ЛеБрюн.
29-летний Генцел перешел в «Харрикейнс» перед дедлайном из «Питтсбурга». Он провел за новую команду 17 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков. В 11 играх плей-офф он добавил 9 (4+5) баллов.
Онлайн таблица Каролина Харрикейнз https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Ai7as5WeqbhNgnmjXjfooMFBUTbyVyW/edit?usp=drive_link&ouid=117679575598892757346&rtpof=true&sd=true