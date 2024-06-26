«Каролина» не оставляет попыток продлить контракт с Генцелом, переговоры продолжаются (Пьер ЛеБрюн)

Теги Каролина НХЛ Пьер ЛеБрюн Джейк Генцел Хоккей

«Каролина» не оставляет попыток продлить контракт с Джейком Генцелом.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн

1 июля Генцел может стать неограниченно свободным агентом. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6 миллионов долларов.

«Каролина» не оставляет попыток подписать Джейка Генцела. Переговоры продолжаются.

Я думаю, что ему будет трудно не посмотреть, что будет на рынке в понедельник, но «Кейнс» все еще пытаются», – написал ЛеБрюн.

29-летний Генцел перешел в «Харрикейнс» перед дедлайном из «Питтсбурга». Он провел за новую команду 17 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков. В 11 играх плей-офф он добавил 9 (4+5) баллов.

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6 комментариев
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Ответ Александр Базилий
Если за 8+подпишут, то прощай шансы на чашку((( будет 2 ужасных контракта наравне с Котканиеми
чем Генцель плох?)рассказывали что его Кросбей прокачал,но из Питтсбурга он ушел и не просел)
+6
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+6
На фоне потери Нечаса, Джейка надо просто выгрызать как только можно и нельзя, показал себя хорошо, главное впихнуть в этот год его контракт, там Орла на вольные хлеба с его 7 млн, либо Бернса на пенсию.
+2
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+2
Пока не хватает ресурсов. Нужны обмены.
Онлайн таблица Каролина Харрикейнз https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Ai7as5WeqbhNgnmjXjfooMFBUTbyVyW/edit?usp=drive_link&ouid=117679575598892757346&rtpof=true&sd=true
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