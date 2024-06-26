«Каролина» не оставляет попыток продлить контракт с Генцелом, переговоры продолжаются (Пьер ЛеБрюн)

«Каролина» не оставляет попыток продлить контракт с Джейком Генцелом.

Об этом сообщает инсайдер .

1 июля Генцел может стать неограниченно свободным агентом. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6 миллионов долларов.

« » не оставляет попыток подписать . Переговоры продолжаются.

Я думаю, что ему будет трудно не посмотреть, что будет на рынке в понедельник, но «Кейнс» все еще пытаются», – написал ЛеБрюн.

29-летний Генцел перешел в «Харрикейнс» перед дедлайном из «Питтсбурга». Он провел за новую команду 17 игр в регулярном чемпионате и набрал 25 (8+17) очков. В 11 играх плей-офф он добавил 9 (4+5) баллов.