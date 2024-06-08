«Каролина» готова обменять права на Генцела на драфт-пик. Новый клуб сможет подписать его на 8 лет до 1 июля (Эллиотт Фридман)

Теги возможные переходы Каролина НХЛ Эллиотт Фридман Джейк Генцел Хоккей

«Каролина» готова обменять права на Джейка Генцела на драфт-пик.

29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. 

Ранее стало известно, что он собирается выйти на рынок, чтобы оценить все варианты продолжения карьеры. 

При этом любая команда, которая приобретет права на Генцела, будет иметь эксклюзивное право на переговоры с ним до 1 июля, а также возможность подписать его на 8 лет. Если игрок выйдет на рынок, то максимальный срок контракта составит 7 лет. 

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщает, что «Харрикейнс» готовы расстаться с правами на игрока за выбор в одном из средних раундов драфта НХЛ. 

Клуб выменял форварда у «Питтсбурга» перед дедлайном. В НХЛ Генцел провел 520 матчей и набрал 491 (227+264) очко. В плей-офф – 69 игр и 67 (38+29) баллов. В 2017 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Пингвинс». 

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8 комментариев
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А нахрена его подписывать на 8 лет?)
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Это не спасет. Первое - один сезон в Каролине не показатель. Увидим, как он будет играть без хорошего центра после 30. Сомневаюсь, что его цена будет той же через 3-4 года
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Верное решение.
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Ответ Spit@ma
А нахрена его подписывать на 8 лет?)
Единственный вариант что тогда кэпхит будет чуть меньше чем на 7 лет
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Скорее всего не будет желающих подписать с ним контракт на 8 лет. И на 7 лет - то же.
Выйдет на рынок - кто нибудь подпишет контракт на 6 лет.
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Очень жирный кусок хочет видимо, Каролина вон как на словах говорила, как довольна им
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Вашингтон как старый перекупер думаю сможет подключиться)
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Чёт чую Ламорелло снова сольет пики ради того, чтоб взять в Айлы очередного возрастного игрока
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