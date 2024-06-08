«Каролина» готова обменять права на Генцела на драфт-пик. Новый клуб сможет подписать его на 8 лет до 1 июля (Эллиотт Фридман)

«Каролина» готова обменять права на Джейка Генцела на драфт-пик.

29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

Ранее стало известно, что он собирается выйти на рынок, чтобы оценить все варианты продолжения карьеры.

При этом любая команда, которая приобретет права на , будет иметь эксклюзивное право на переговоры с ним до 1 июля, а также возможность подписать его на 8 лет. Если игрок выйдет на рынок, то максимальный срок контракта составит 7 лет.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщает, что «Харрикейнс» готовы расстаться с правами на игрока за выбор в одном из средних раундов драфта НХЛ.

Клуб выменял форварда у «Питтсбурга» перед дедлайном. В НХЛ Генцел провел 520 матчей и набрал 491 (227+264) очко. В плей-офф – 69 игр и 67 (38+29) баллов. В 2017 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Пингвинс».