16,3 млн зрителей – аудитория 7-й игры финала Кубка Стэнли-2024 в Северной Америке. Результат – 2-й для матчей лиги за последние 20 лет

Теги болельщики рейтинги Бостон Флорида Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон телевидение НХЛ Хоккей

16,3 млн зрителей – аудитория 7-й игры финала Кубка Стэнли-2024 в Северной Америке.

«Флорида» победила «Эдмонтон» (2:1, 4-3 в серии) и впервые в истории выиграла главный трофей НХЛ

По данным лиги, за последние 20 лет в Северной Америке только одна игра собрала большую аудиторию – 7-й матч финала Кубка Стэнли-2011 между «Ванкувером» и «Бостоном» (0:4, 3-4 в серии, 17,3 млн зрителей). 

В Канаде трансляции осуществляли Sportsnet (средняя аудитория 7-й игры – 7,55 млн зрителей), TVA Sports и CBC, в США – ABC (средняя аудитория 7-й игры – 7,7 млн зрителей) и ESPN+. 

Средняя аудитория матчей финала-2024 в Северной Америке составила 8,8 млн зрителей. Это лучший результат с 2013 года, когда «Чикаго» обыграл «Бостон» (4-2). 

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16 комментариев
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Ха, слабаки. Рома утверждал, что игры суперсерии с Белоруссией посмотрел миллиард зрителей (правда без доказательств).
+20
-2
+18
у нас в Дилижане открываешь на кухне кран а там вода, 2 е место в мире занимает
- а первое в Ереване?
- нет, в Сан Франциско
+10
0
+10
Очень интересно было бы для сравнения узнать, сколько посмотрели последнюю игру финала в НБА и MLB. Супербоул нет смысла даже сравнивать.
+7
0
+7
Ответ Alkiviad7
Очень интересно было бы для сравнения узнать, сколько посмотрели последнюю игру финала в НБА и MLB. Супербоул нет смысла даже сравнивать.
По НБА (данные по США) - последняя игра Бостона и Далласа 12,2 млн, средняя аудитория финала 11,3 млн.

При этом когда рубились Леброн и Голден Стэйт средняя была 20+
+6
0
+6
Круто, для хоккея это хороший результат
+5
0
+5
На одну только разминку ска и то больше зрителей приходит. Примерно в пять раз больше
+7
-2
+5
и слово предоставляется
Роману Ротенбергу и его отделу статистики
+6
-1
+5
Ответ brig_Mercury
Ха, слабаки. Рома утверждал, что игры суперсерии с Белоруссией посмотрел миллиард зрителей (правда без доказательств).
Тогда 8 млрд, учитывая даже кто в утробе
+5
-1
+4
Ответ trav
Вот новость про НХЛ. При чем тут Ротенберг? Что за детский сад
Вы видимо контекст не понимаете, или Вы есть Ротенберг
+5
-1
+4
Не учтены те, кто олдовым путем по сопке смотрели:)) таких еще 16 лямов))
+3
0
+3
Ерунда, у нас на ска и ротенбургера в сочи оупен на стадион больше приходит обычно
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Ответ Дима Миронов
Вроде цивилизация идёт у народа все больше телевизоров,а просмотры не растут почему?
В 20 раз больше разных видов развлечений
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Ответ Дима Миронов
Вроде цивилизация идёт у народа все больше телевизоров,а просмотры не растут почему?
По телевизорам не факт. Половина моих знакомых от них избавились. Но уменьшение просмотров тенденция неприятная. Я писал о причине, никому не зашло, к сожалению. Повторю из вредности)
https://dzen.ru/a/Zl6U3QcI-gjLJBmo
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