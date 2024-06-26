16,3 млн зрителей – аудитория 7-й игры финала Кубка Стэнли-2024 в Северной Америке. Результат – 2-й для матчей лиги за последние 20 лет

16,3 млн зрителей – аудитория 7-й игры финала Кубка Стэнли-2024 в Северной Америке.

« » победила « » (2:1, 4-3 в серии) и впервые в истории выиграла главный трофей .

По данным лиги, за последние 20 лет в Северной Америке только одна игра собрала большую аудиторию – 7-й матч финала Кубка Стэнли-2011 между « » и « » (0:4, 3-4 в серии, 17,3 млн зрителей).

В Канаде трансляции осуществляли Sportsnet (средняя аудитория 7-й игры – 7,55 млн зрителей), TVA Sports и CBC, в США – ABC (средняя аудитория 7-й игры – 7,7 млн зрителей) и ESPN+.

Средняя аудитория матчей финала-2024 в Северной Америке составила 8,8 млн зрителей. Это лучший результат с 2013 года, когда «Чикаго» обыграл «Бостон» (4-2).