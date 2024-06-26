16,3 млн зрителей – аудитория 7-й игры финала Кубка Стэнли-2024 в Северной Америке. Результат – 2-й для матчей лиги за последние 20 лет
16,3 млн зрителей – аудитория 7-й игры финала Кубка Стэнли-2024 в Северной Америке.
«Флорида» победила «Эдмонтон» (2:1, 4-3 в серии) и впервые в истории выиграла главный трофей НХЛ.
По данным лиги, за последние 20 лет в Северной Америке только одна игра собрала большую аудиторию – 7-й матч финала Кубка Стэнли-2011 между «Ванкувером» и «Бостоном» (0:4, 3-4 в серии, 17,3 млн зрителей).
В Канаде трансляции осуществляли Sportsnet (средняя аудитория 7-й игры – 7,55 млн зрителей), TVA Sports и CBC, в США – ABC (средняя аудитория 7-й игры – 7,7 млн зрителей) и ESPN+.
Средняя аудитория матчей финала-2024 в Северной Америке составила 8,8 млн зрителей. Это лучший результат с 2013 года, когда «Чикаго» обыграл «Бостон» (4-2).
- а первое в Ереване?
- нет, в Сан Франциско
При этом когда рубились Леброн и Голден Стэйт средняя была 20+
Роману Ротенбергу и его отделу статистики
https://dzen.ru/a/Zl6U3QcI-gjLJBmo