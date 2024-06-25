Матвей Мичков: «Спасибо Ротенбергу за то, что поверил в меня, дал возможности для развития и совершенствования. Я полон желания доказать, что достоин играть в НХЛ»
Матвей Мичков заявил, что решил попробовать себя в НХЛ.
СКА подтвердил, что нападающий присоединится к «Филадельфии».
«После долгих раздумий я принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Хочу сказать огромное спасибо руководству СКА за то, что оно пошло навстречу в этом вопросе.
Я сразу обозначил свою позицию, что в КХЛ хочу играть только за СКА – никаких обменов и аренд. Буду пробиваться в НХЛ, но если я вернусь в КХЛ, то буду играть только в Петербурге.
Решение было непростое, но чувствую, что правильное: я полон сил и желания доказать, что достоин играть там.
К тому же это была давняя мечта моего отца: он очень хотел увидеть мой дебют в НХЛ, и для меня крайне важно сделать этот шаг в том числе и ради него. Уверен, он бы поддержал меня в этом.
Спасибо Роману Борисовичу Ротенбергу за то, что поверил в меня, пригласил в СКА, дал все возможности для развития и совершенствования своей игры.
Спасибо всем тренерам, игрокам, персоналу, с которыми я работал, играл и побеждал здесь.
И, конечно, спасибо нашим болельщикам. Уверен, мы еще встретимся. До встречи, Петербург!», – сказал Матвей Мичков.
P.S. Удачи Матвею в НХЛ! Молодец, что смог вырваться из этой клоаки (СКА)! 👍