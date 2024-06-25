Матвей Мичков: «Спасибо Ротенбергу за то, что поверил в меня, дал возможности для развития и совершенствования. Я полон желания доказать, что достоин играть в НХЛ»

Теги СКА Филадельфия НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков заявил, что решил попробовать себя в НХЛ.

СКА подтвердил, что нападающий присоединится к «Филадельфии».

«После долгих раздумий я принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Хочу сказать огромное спасибо руководству СКА за то, что оно пошло навстречу в этом вопросе.

Я сразу обозначил свою позицию, что в КХЛ хочу играть только за СКА – никаких обменов и аренд. Буду пробиваться в НХЛ, но если я вернусь в КХЛ, то буду играть только в Петербурге.

Решение было непростое, но чувствую, что правильное: я полон сил и желания доказать, что достоин играть там.

К тому же это была давняя мечта моего отца: он очень хотел увидеть мой дебют в НХЛ, и для меня крайне важно сделать этот шаг в том числе и ради него. Уверен, он бы поддержал меня в этом.

Спасибо Роману Борисовичу Ротенбергу за то, что поверил в меня, пригласил в СКА, дал все возможности для развития и совершенствования своей игры.

Спасибо всем тренерам, игрокам, персоналу, с которыми я работал, играл и побеждал здесь.

И, конечно, спасибо нашим болельщикам. Уверен, мы еще встретимся. До встречи, Петербург!», – сказал Матвей Мичков.

19 комментариев
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"Спасибо хозяин, что отпустил меня" - хотел сказать Мичков.😂
P.S. Удачи Матвею в НХЛ! Молодец, что смог вырваться из этой клоаки (СКА)! 👍
+20
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+16
Локомотив такой ну да, ну да ...
+14
-2
+12
Спасибо что отпустил.
+12
-4
+8
Матвей не преувеличивай. Что тебе там могли дать , кроме аренды? Ты уже пришел готовым игроком. И катание , и игровое мышление все тебе дали в первых двух клубах.
+9
-3
+6
Мог бы и Локо упомянуть.
+6
-2
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Я считаю, что СКА всё правильно сделал, в отличие от ЦСКА!
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Спасибо Ротенбергу за то, что мы есть.
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Роман: "Не за что, Метью Митч".
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Деньги уплочены-игрок ушел,все справедливо.Только цена должна быть больше,ну может неофициально ещё доплатили.
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Красавчик Матвей, ни одного поганого слова не сказал в адрес Ротенберга, только слова благодарности.
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В обмен на право первой брачной ночи
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🤞🏻
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отпустил барин холопа
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