«Сибирь»: «Тарасенко – двукратный обладатель Кубка Стэнли 🏆🏆. Поздравляем нашего воспитанника!»
«Сибирь» поздравила Владимира Тарасенко со вторым Кубком Стэнли в карьере.
Сегодня «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
В составе «Флориды» выступал Тарасенко. Первый Кубок Стэнли он выиграл с «Сент-Луисом» в 2019 году.
«Владимир Тарасенко – двукратный обладатель Кубка Стэнли 🏆🏆.
Поздравляем нашего воспитанника!🔥» – говорится в сообщении клуба.
Напомним, Тарасенко играл за «Сибирь» с 2008 по 2012 год.
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