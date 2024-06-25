«Сибирь»: «Тарасенко – двукратный обладатель Кубка Стэнли 🏆🏆. Поздравляем нашего воспитанника!»

Теги Сибирь Флорида Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

«Сибирь» поздравила Владимира Тарасенко со вторым Кубком Стэнли в карьере.

Сегодня «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

В составе «Флориды» выступал Тарасенко. Первый Кубок Стэнли он выиграл с «Сент-Луисом» в 2019 году.

«Владимир Тарасенко – двукратный обладатель Кубка Стэнли 🏆🏆.

Поздравляем нашего воспитанника!🔥» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, Тарасенко играл за «Сибирь» с 2008 по 2012 год.

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7 комментариев
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У победы всегда много отцов
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Ответ Mephi027
Теперь можно и завершить карьеру, по крайней мере в НХЛ.
кстати да и красиво покатать в родной сибири пару сезонов ))
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Он не ваш воспитанник, он воспитанник СКА- это же всем известно))))))
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Теперь можно и завершить карьеру, по крайней мере в НХЛ.
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Да, помню когда начинал Владимир, и ходил и смотрел матчи по тв, Сибирь тогда максимальную силу представляла, приятно было посмотреть))) Конечно кубок не светил никогда, даже тогда, он СКА/ЦСКА всегда. Или если вдруг нет, то Казань, Магнитогорск, Омск или Уфа заберут... Это в НХЛ все команды до последних расширений проходили этапы плохих результатов, роста, хороших результатов и спада. У нас нет такого, как у СКА/ЦСКА никогда не будет плохих результатов, так и в Новосибирск скорее Владимир привезёт кубок Стенли, чем Сибирь кубок Гагарина))) Потому и смотрим только НХЛ, а КХЛ совсем не смотрим. А Владимиру огромное спасибо, второй кубок Стенли у Новосиба!!!! Кубок Гагарина невозможен в Новосибе в принципе, от слова совсем....
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Ответ Shamrock
кстати да и красиво покатать в родной сибири пару сезонов ))
Было бы вообще супер👍🏻
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Ответ Snow11
Он не ваш воспитанник, он воспитанник СКА- это же всем известно))))))
Андрей Тарасенко воспитанник СКА.
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