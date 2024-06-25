Бобровский о победе в Кубке Стэнли: «Благодарю Бога за эту возможность. Это все благодаря ему. Я так счастлив, это трудно выразить словами»
Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
«Я думаю, это трудно выразить словами. Я так счастлив.
Всю жизнь мы работаем ради этого момента. Я даже не могу это описать.
Я хочу поблагодарить Бога за эту возможность, за опыт, который привел меня сюда. Это все благодаря ему», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
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