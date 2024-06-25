Бобровский о победе в Кубке Стэнли: «Благодарю Бога за эту возможность. Это все благодаря ему. Я так счастлив, это трудно выразить словами»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ религия Хоккей

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

«Я думаю, это трудно выразить словами. Я так счастлив.

Всю жизнь мы работаем ради этого момента. Я даже не могу это описать.

Я хочу поблагодарить Бога за эту возможность, за опыт, который привел меня сюда. Это все благодаря ему», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

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12 комментариев
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Легенда, заслужил!!!
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Бобр арена… теперь точно можно название утверждать
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А мы благодарим тебя! Лучший 🦫🇷🇺🙏🏻
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Взял кубок в самом важном и сложном седьмом матче очень круто и заслуженно.
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топ. не зря его подписали. но эта серия это нечто. валидольная. зачем так затянули с 4-ой победой. я уже был уверен что проиграют 2 год подряд. Бобби, спасибо тебе за эту историческую победу. MVP!
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заходил ты в серии с Тампой,когда отбил шайбу шестым чувством,всегда должны быть такие моменты в ПО,для кубка))
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Зал Славы. Без вариантов.
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Огромные поздравленья Сергею!!!! Очень рада за него. Потому, что считаю нашу поговорку: " терпение и труд всё перетрут" - про него!!! Простая справка из "вики" : "Серге́й Андре́евич Бобро́вский — российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Флорида Пантерз». Двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи». Первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды.". И вот теперь ещё и Главный приз! Кубок Стэнли! Долгая дорога к нему Не ныл про недоверия тренеров. Контракт отработал. В новом клубе не всё сразу складывалось. Но он работал и терпел осуждения в прессе. И успех то красивый теперь очень!!!! Поздравленья!!!!!!
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Сергей лучший игрок этого плей-офф!
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Это он про Йозе? )))
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Лучший!!!
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