Бобровский о победе в Кубке Стэнли: «Благодарю Бога за эту возможность. Это все благодаря ему. Я так счастлив, это трудно выразить словами»

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

«Я думаю, это трудно выразить словами. Я так счастлив.

Всю жизнь мы работаем ради этого момента. Я даже не могу это описать.

Я хочу поблагодарить Бога за эту возможность, за опыт, который привел меня сюда. Это все благодаря ему», – сказал вратарь «Флориды» .

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