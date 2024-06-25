Владелец «Аризоны» отказался от идеи с перезапуском франшизы. У него нет планов по поиску новых вариантов для строительства арены (PHNX Sports)

Теги Аризона бизнес НХЛ Алекс Меруэло Хоккей

Владелец «Аризоны» отказался от перезапуска франшизы.

Алекс Меруэло сообщил сотрудникам организации «Койотис», что у него нет планов продолжать поиск новых вариантов для строительства арены, сообщает журналист PHNX Sports Крэйг Морган. 

Клуб хотел приобрести участок земли на севере Финикса, но земельный департамент штата отменил аукцион на прошлой неделе. 

Напомним, что несмотря на переезд игроков и спортивного персонала «Аризоны» в Юту, НХЛ сохранила права на бренд «Койотис» за Меруэло. Ему была обещана возможность возрождения франшизы в случае строительства новой арены. 

Ранее мэр Скоттсдейла выступил против проекта новой арены «Аризоны». Участок земли, на который претендовали «Койотис», расположен поблизости от административной границы между Финиксом и Скоттсдейлом. 

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4 комментария
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Пусть на Камчатку едет, организует новый клуб КХЛ, с учётом транспортных расходов, один фиг дешевле дохлого кайота будет обходиться
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Да сколько уже можно носиться с этой аризоной!? Даже ежу понятно что не нужна она там никому!
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Задолбали мужика
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Да оно ему и не надо. Он купил Аризону за 300 млн , а продал за 2млрд. Я уверен, что он сделал все возможное , чтобы аукцион не состоялся
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