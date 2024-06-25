Владелец «Аризоны» отказался от идеи с перезапуском франшизы. У него нет планов по поиску новых вариантов для строительства арены (PHNX Sports)

Владелец «Аризоны» отказался от перезапуска франшизы.

Алекс Меруэло сообщил сотрудникам организации «Койотис», что у него нет планов продолжать поиск новых вариантов для строительства арены, сообщает журналист PHNX Sports Крэйг Морган.

Клуб хотел приобрести участок земли на севере Финикса, но земельный департамент штата отменил аукцион на прошлой неделе.

Напомним, что несмотря на переезд игроков и спортивного персонала «Аризоны» в Юту, сохранила права на бренд «Койотис» за Меруэло. Ему была обещана возможность возрождения франшизы в случае строительства новой арены.

Ранее мэр Скоттсдейла выступил против проекта новой арены «Аризоны». Участок земли, на который претендовали «Койотис», расположен поблизости от административной границы между Финиксом и Скоттсдейлом.