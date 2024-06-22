В Аризоне отменили аукцион по продаже земли под новую арену «Койотис». Организация считает, что это ставит под угрозу возвращение НХЛ в штат

В Аризоне отменили аукцион по продаже земли под новую арену «Койотис».

Земельный департамент штата объявил об отмене аукциона по продаже участка земли в северной части Финикса, на котором владелец «Койотис» Алекс Меруэло планировал построить новую арену.

Ранее стало известно, что несмотря на переезд игроков и персонала «Аризоны» в Юту, НХЛ сохранила права на бренд «Койотис» за Меруэло. Ему была обещана возможность возрождения франшизы в случае строительства новой арены.

Земельный департамент уточнил, что организации нужно будет получить специальное разрешение на застройку перед процедурой покупки земли.

Ранее мэр Скоттсдейла выступил против проекта новой арены «Аризоны». Участок земли, на который претендовали «Койотис», расположен поблизости от административной границы между Финиксом и Скоттсдейлом.

«Аризона» опубликовала заявление по поводу отмены аукциона. По мнению организации, решение властей штата является недальновидным и «ставит под серьезную угрозу возвращение в будущем».