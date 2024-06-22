В Аризоне отменили аукцион по продаже земли под новую арену «Койотис». Организация считает, что это ставит под угрозу возвращение НХЛ в штат

Теги Аризона бизнес НХЛ Алекс Меруэло Хоккей

В Аризоне отменили аукцион по продаже земли под новую арену «Койотис».

Земельный департамент штата объявил об отмене аукциона по продаже участка земли в северной части Финикса, на котором владелец «Койотис» Алекс Меруэло планировал построить новую арену.

Ранее стало известно, что несмотря на переезд игроков и персонала «Аризоны» в Юту, НХЛ сохранила права на бренд «Койотис» за Меруэло. Ему была обещана возможность возрождения франшизы в случае строительства новой арены. 

Земельный департамент уточнил, что организации нужно будет получить специальное разрешение на застройку перед процедурой покупки земли. 

Ранее мэр Скоттсдейла выступил против проекта новой арены «Аризоны». Участок земли, на который претендовали «Койотис», расположен поблизости от административной границы между Финиксом и Скоттсдейлом. 

«Аризона» опубликовала заявление по поводу отмены аукциона. По мнению организации, решение властей штата является недальновидным и «ставит под серьезную угрозу возвращение НХЛ в будущем». 

6 комментариев
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Да не нужно возвращать в Финикс команду НХЛ.

Очевидно же что место заговоренное. Они даже в 90-е с Ткачуком, Реником, Хабибулиным не могли первый раунд пройти.

Высокие налоги, унылый жаркий город, минимальная отдача от населения.

Не место там хоккею, должно хватить 28 лет чтобы это понять.
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Все. Померла, так померла. Теперь они Юта.
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Всё против НХЛ в Аризоне, оставьте штат студенческой команде
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Да не удивительно, организация не смогла много лет согласовать новую арену при живом клубе. А теперь когда клуб переехал в Юту за пару-тройку лет построят новый стадион? Ну да, ну да, удивительно что кто-то в это ещё и верил)
Тут ещё вопрос как они в теории бы собирались возвращаться, проблемных франшиз для переезда сейчас в НХЛ нет, расширяться особо некуда (в североамериканских лигах 32 команды это максимум, даже жирующая НФЛ не помышляет о новых франшизах)
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Одно непонятно, зачем оставили Меруэло права на бренд «Койотис»? Как бы не хотелось NHL вернуться в штат Аризона, этого не будет даже в отдаленной перспективе.
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Ответ Рамиль Кизимов
Да не удивительно, организация не смогла много лет согласовать новую арену при живом клубе. А теперь когда клуб переехал в Юту за пару-тройку лет построят новый стадион? Ну да, ну да, удивительно что кто-то в это ещё и верил) Тут ещё вопрос как они в теории бы собирались возвращаться, проблемных франшиз для переезда сейчас в НХЛ нет, расширяться особо некуда (в североамериканских лигах 32 команды это максимум, даже жирующая НФЛ не помышляет о новых франшизах)
Всегда можно на бис увезти из Виннипега)) Там как раз проблемы с посещаемостью наклюнулись, да и в целом с отношением, чему свидетельством бегство клуба WHL.
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