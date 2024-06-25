Ткачак о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Привет моим болельщикам из Калгари. Я не мог позволить «Эдмонтону» выиграть»

Мэттью Ткачак передал привет болельщикам «Калгари» после победы в Кубке Стэнли.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

26-летний нападающий провел свой второй сезон в «Пантерс» после обмена из «Калгари» – принципиального соперника «Ойлерс».

Он набрал 22 (6+16) очка в 24 играх в победном плей-офф, став лучшим бомбардиром команды вместе с Александром Барковым.

«Привет моим болельщикам из Калгари. Вы знаете, что я не мог позволить «Эдмонтону» выиграть», – сказал Ткачак.

По данным опроса Leger, 17% интересующихся финалом Кубка Стэнли жителей провинции Альберта (где расположены Эдмонтон и Калгари) болели за «Пантерс», тогда как в целом по Канаде – 10%.