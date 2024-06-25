Ткачак о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Привет моим болельщикам из Калгари. Я не мог позволить «Эдмонтону» выиграть»

Теги болельщики Флорида Кубок Стэнли Калгари Эдмонтон НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак передал привет болельщикам «Калгари» после победы в Кубке Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

26-летний нападающий провел свой второй сезон в «Пантерс» после обмена из «Калгари» – принципиального соперника «Ойлерс». 

Он набрал 22 (6+16) очка в 24 играх в победном плей-офф, став лучшим бомбардиром команды вместе с Александром Барковым. 

«Привет моим болельщикам из Калгари. Вы знаете, что я не мог позволить «Эдмонтону» выиграть», – сказал Ткачак. 

По данным опроса Leger, 17% интересующихся финалом Кубка Стэнли жителей провинции Альберта (где расположены Эдмонтон и Калгари) болели за «Пантерс», тогда как в целом по Канаде – 10%. 

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3 комментария
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привет личной вещи Ткачака - давидке пастрняку
+2
0
+2
И поэтому за всю финальную серию набрал только три очка
+1
-1
0
красава Матвей)))
0
0
0
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