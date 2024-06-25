Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 7 финалов за это время

Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года.

«Эдмонтон» проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф (3-4, 1:2 в седьмом матче).

Таким образом, канадские клубы не смогли выиграть трофей по итогам сезона-2023/24.

Последний на сегодня успех был в 1993 году, когда чемпионом стал «Монреаль». После этого канадские клубы 7 раз выходили в финал и все 7 раз проиграли.

1994 год – «Ванкувер» уступил «Рейнджерс» (3-4).

2004 год – « » уступил «Тампе» (3-4).

2006 год – «Эдмонтон» уступил «Каролине» (3-4).

2007 год – « » уступила «Анахайму» (1-4).

2011 год – «Ванкувер» уступил «Бостону» (3-4).

2021 год* – «Монреаль» уступил «Тампе» (1-4).

2024 год – «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3-4).

* Из-за пандемии коронавируса в сокращенном сезоне-2020/21 не было деления на конференции, состав дивизионов и сетка плей-офф были нестандартными.