Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 7 финалов за это время

Теги Оттава Монреаль Флорида Кубок Стэнли Ванкувер Калгари Эдмонтон НХЛ Хоккей

Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года.

«Эдмонтон» проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (3-4, 1:2 в седьмом матче).

Таким образом, канадские клубы не смогли выиграть трофей по итогам сезона-2023/24.

Последний на сегодня успех был в 1993 году, когда чемпионом стал «Монреаль». После этого канадские клубы 7 раз выходили в финал и все 7 раз проиграли.

1994 год  – «Ванкувер» уступил «Рейнджерс» (3-4).

2004 год – «Калгари» уступил  «Тампе» (3-4).

2006 год – «Эдмонтон» уступил «Каролине» (3-4).

2007 год – «Оттава» уступила «Анахайму» (1-4).

2011 год – «Ванкувер» уступил «Бостону» (3-4).

2021 год* – «Монреаль» уступил «Тампе» (1-4).

2024 год – «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3-4).

* Из-за пандемии коронавируса в сокращенном сезоне-2020/21 не было деления на конференции, состав дивизионов и сетка плей-офф были нестандартными.

28 комментариев
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После такого кэмбека я и сам поверил, что Эдмонтом и решающий матч заберет. Уж очень впечатляюще было с 0-3 отыграться
+21
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+20
Это печально. Балластовый контракт Нерса осложняет возможности для усиления команды. Да и Кэмпбелл то ещё сокровище за 5 лямов...
На контрактах 7 форвардов и 5 защей и всего 10 млн свободных. Хороших ветеранов на рынке цыпануть сложно, ну только альтруистов, готовых ради возможности выиграть играть как говорил Бендер "даром"
+9
-1
+8
При этом из 7 финалов в 5 из них были 7 матчевые серии, просто невезение для Канады
+6
0
+6
Ответ Stewee
На мой взгляд, основная причина поражения в серии - травмированный Драйз. Здоровый немец внес бы свой вклад в победу.
Карма ему за подбитого Баркова
+10
-4
+6
Ответ Вадим Сидоров
Это печально. Балластовый контракт Нерса осложняет возможности для усиления команды. Да и Кэмпбелл то ещё сокровище за 5 лямов... На контрактах 7 форвардов и 5 защей и всего 10 млн свободных. Хороших ветеранов на рынке цыпануть сложно, ну только альтруистов, готовых ради возможности выиграть играть как говорил Бендер "даром"
Если Холланд за следующий сезон не придумает, как разменять Нерса и куда сплавить Кэмпбелла, они могут без Драйзайтля остаться. Продлить и Драйза и Бушара будет нереально, плюс у Вашиков из-под Оши, Бэкстрема и Кузи около 19 (!) лямов освободится. Они могут его сделать самым высокооплачиваемым игроком лиги и главной звездой команды после ухода Ови. При том, что откровенными аутсайдерами они не будут
+4
0
+4
Интервью МакДи после финала: «Бобр курв…» 🤣🤣🦫
+4
-1
+3
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален пользователем
Да не сказать, что Ванкувер в 11-м отдал кубок. Там, скорее, сначала Томас показал, кто тут батя, а потом в седьмом матче поймавшие кураж мишки их просто сожрали без соли
+1
0
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Потому что США устраивает договорные игры в финале и больше ни когда клубы из Канады не выиграют кубок Стенли.
+2
-1
+1
Даже Бибигуль уже замуж вышла и Ди Каприо оскар взял )))
+1
0
+1
Ответ Stewee
На мой взгляд, основная причина поражения в серии - травмированный Драйз. Здоровый немец внес бы свой вклад в победу.
Здоровый Макдэвид же не смог в 5 матчах из 7, эта Флорида очень мощная. 7 игр с ней - это прыжок выше головы нефти. Тяжёло им было выиграть, для этого надо было брать первую игру, там шансы были.
+4
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+1
Ответ Real_v_dushe
Ванкувер в 2011 был на мой ближе всех. Нефть в принципе по 7 игре тоже могла: например, забрось Бушар, а не попади в штангу.
или макдевид подставление не выше ворот бы сделал минуты за три до конца игры. на тонкого.
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Через год сделают финал Торонто-Эдмонтон, иначе это никогда не кончится
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Ответ гилберт
А я знаю в чём дело. Финал 93 был первым который показывали в России. Вот как только прикроют лавочку, так сразу...
прикрыли уже год как
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Ответ Артём Коковихин
При этом из 7 финалов в 5 из них были 7 матчевые серии, просто невезение для Канады
И в 2006м тот же Эдмонтон камбэк сделал с 0:2,1:3
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Ответ Артём Коковихин
При этом из 7 финалов в 5 из них были 7 матчевые серии, просто невезение для Канады
Комментарий удален пользователем
Ответ ЗлойМайор
или макдевид подставление не выше ворот бы сделал минуты за три до конца игры. на тонкого.
Ну там не так близко к голу было хотя, конечно, момент убойнейший, но это всё-таки уже 1-2 счёт, он бы только сравнял. А момент Бушара выводил нефть вперёд и это была уже совсем другая история, Флорида могла в этот момент поплыть после его гола и нефть бы почувствовала, что матч под их контролем.
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Угадайте, кто стал комиссаром в этом самом 93 году с задачей приучить США к хоккею? Он кстати очень напоминает своего ровесника Третьяка
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Просто в каждую канадскую команду, нужно взять хотя бы по одному русскому, вот у Эдмонтона нет в составе россиян, результат на лицо))
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А я знаю в чём дело. Финал 93 был первым который показывали в России. Вот как только прикроют лавочку, так сразу...
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Эдмонтон благодаря такому финалу показал, что он реально сила, а не команда которая пролезла в финал тупо из за того что повезло с сеткой или по каким то другим еще обстоятельствам, как например Монреаль, который вышел в финал из-за ковидной сетки и был уничтожен и раздавлен Тампой, а на следующий год и по настоящее время показывает кто он есть на самом деле. Эдмонтон будет еще контендером как минимум несколько лет, не удивлюсь, если уже в следующем году выиграют кубок, как сейчас Флорида после поражения в финале
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1993 - год основания Флориды, совпадение? Не думаю...
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Ванкувер в 2011 был на мой ближе всех. Нефть в принципе по 7 игре тоже могла: например, забрось Бушар, а не попади в штангу.
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