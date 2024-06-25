Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 7 финалов за это время
Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года.
«Эдмонтон» проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (3-4, 1:2 в седьмом матче).
Таким образом, канадские клубы не смогли выиграть трофей по итогам сезона-2023/24.
Последний на сегодня успех был в 1993 году, когда чемпионом стал «Монреаль». После этого канадские клубы 7 раз выходили в финал и все 7 раз проиграли.
1994 год – «Ванкувер» уступил «Рейнджерс» (3-4).
2004 год – «Калгари» уступил «Тампе» (3-4).
2006 год – «Эдмонтон» уступил «Каролине» (3-4).
2007 год – «Оттава» уступила «Анахайму» (1-4).
2011 год – «Ванкувер» уступил «Бостону» (3-4).
2021 год* – «Монреаль» уступил «Тампе» (1-4).
2024 год – «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3-4).
* Из-за пандемии коронавируса в сокращенном сезоне-2020/21 не было деления на конференции, состав дивизионов и сетка плей-офф были нестандартными.
На контрактах 7 форвардов и 5 защей и всего 10 млн свободных. Хороших ветеранов на рынке цыпануть сложно, ну только альтруистов, готовых ради возможности выиграть играть как говорил Бендер "даром"