«Херши» повел в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (3-2). Фарм «Вашингтона» может стать чемпионом АХЛ во 2-й раз подряд

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Кубок Колдера Сиэтл Богдан Тринеев Иван Мирошниченко Коачелла Вэлли Хоккей

«Херши» вышел вперед в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (3-2).

Фарм «Вашингтона» обыграл фарм «Сиэтла» в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ (3:2, 3-2). 

Первой звездой встречи был признан форвард «Беарс» Джимми Хантингтон, сделавший дубль. Российские нападающие «Херши» Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев остались без очков. 

Таким образом, самому титулованному клубу в истории АХЛ (12 чемпионств) осталось одержать одну победу, чтобы выиграть трофей во втором сезоне подряд. В прошлом году «Херши» был сильнее «Коачеллы» (4-3). 

2 комментария
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О, теперь 6 и 7 игра пройдут на льду Херши, нужно выигрывать Кубок
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Ах!!! Красавцы!!! Все по делу, Шепард хорош. Всех с победой, одна осталась!!!
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