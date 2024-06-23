«Херши» повел в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (3-2). Фарм «Вашингтона» может стать чемпионом АХЛ во 2-й раз подряд
«Херши» вышел вперед в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (3-2).
Фарм «Вашингтона» обыграл фарм «Сиэтла» в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ (3:2, 3-2).
Первой звездой встречи был признан форвард «Беарс» Джимми Хантингтон, сделавший дубль. Российские нападающие «Херши» Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев остались без очков.
Таким образом, самому титулованному клубу в истории АХЛ (12 чемпионств) осталось одержать одну победу, чтобы выиграть трофей во втором сезоне подряд. В прошлом году «Херши» был сильнее «Коачеллы» (4-3).