Мирошниченко набрал 0+1 в 3-м матче финала АХЛ. «Коачелла» с хет-триком Маккормика и 1+2 от Райта обыграла «Херши» (6:2)

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Сиэтл Макс Маккормик Иван Мирошниченко Шейн Райт Коачелла Вэлли Хоккей

Иван Мирошниченко сделал передачу в 3-м матче финала АХЛ.

«Херши» уступил «Коачелле» в третьем матче финальной серии Кубка Колдера (2:6, 1-2). 

В активе 20-летнего россиянина стало 12 (7+5) очков в 17 играх за фарм «Вашингтона» в текущем плей-офф. Еще 2 россиянина в составе «Беарс» – защитник Дмитрий Осипов и форвард Богдан Тринеев – результативными действиями не отметились. 

В составе фарма «Сиэтла» хет-триком отметился форвард Макс Маккормик, ставший первой звездой встречи.

Второй звездой был назван форвард Шейн Райт с 3 (1+2) баллами. У четвертого номера драфта НХЛ-2022 9 (3+6) очков в 9 играх в этом плей-офф.

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