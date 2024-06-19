Мирошниченко набрал 0+1 в 3-м матче финала АХЛ. «Коачелла» с хет-триком Маккормика и 1+2 от Райта обыграла «Херши» (6:2)

Иван Мирошниченко сделал передачу в 3-м матче финала АХЛ.

« » уступил « » в третьем матче финальной серии Кубка Колдера (2:6, 1-2).

В активе 20-летнего россиянина стало 12 (7+5) очков в 17 играх за фарм « » в текущем плей-офф. Еще 2 россиянина в составе «Беарс» – защитник Дмитрий Осипов и форвард Богдан Тринеев – результативными действиями не отметились.

В составе фарма « » хет-триком отметился форвард Макс Маккормик, ставший первой звездой встречи.

Второй звездой был назван форвард с 3 (1+2) баллами. У четвертого номера драфта НХЛ-2022 9 (3+6) очков в 9 играх в этом плей-офф.