Мирошниченко набрал 0+1 в 3-м матче финала АХЛ. «Коачелла» с хет-триком Маккормика и 1+2 от Райта обыграла «Херши» (6:2)
Иван Мирошниченко сделал передачу в 3-м матче финала АХЛ.
«Херши» уступил «Коачелле» в третьем матче финальной серии Кубка Колдера (2:6, 1-2).
В активе 20-летнего россиянина стало 12 (7+5) очков в 17 играх за фарм «Вашингтона» в текущем плей-офф. Еще 2 россиянина в составе «Беарс» – защитник Дмитрий Осипов и форвард Богдан Тринеев – результативными действиями не отметились.
В составе фарма «Сиэтла» хет-триком отметился форвард Макс Маккормик, ставший первой звездой встречи.
Второй звездой был назван форвард Шейн Райт с 3 (1+2) баллами. У четвертого номера драфта НХЛ-2022 9 (3+6) очков в 9 играх в этом плей-офф.