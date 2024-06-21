«Херши» сравнял счет в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (2-2). Лапьер набрал 1+2 в 4-м матче, у него 20 очков в 18 играх в плей-офф

«Херши» сравнял счет в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (2-2).

«Беарс» обыграли «Файрбердс» в четвертом матче серии (3:2, 2-2).

Форварды фарма « » (12 очков в 18 играх плей-офф АХЛ, 7+5) и (4 в 18, 0+4) остались без очков.

22-летний нападающий « » (51 матч за «Кэпиталс» в минувшей регулярке НХЛ, 22 очка, 8+14) набрал 3 (1+2) очка. Он лидирует в гонке бомбардиров плей-офф с 20 (6+14) баллами в 18 играх.

Автором победной шайбы стал форвард Джо Снайвли (17 очков в 18 играх плей-офф, 4+13).