«Херши» сравнял счет в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (2-2). Лапьер набрал 1+2 в 4-м матче, у него 20 очков в 18 играх в плей-офф

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Кубок Колдера Сиэтл Богдан Тринеев Хендрикс Лапьер Иван Мирошниченко Джо Снайвли Коачелла Вэлли Хоккей

«Херши» сравнял счет в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (2-2).

«Беарс» обыграли «Файрбердс» в четвертом матче серии (3:2, 2-2). 

Форварды фарма «Вашингтона» Иван Мирошниченко (12 очков в 18 играх плей-офф АХЛ, 7+5) и Богдан Тринеев (4 в 18, 0+4) остались без очков. 

22-летний нападающий «Херши» Хендрикс Лапьер (51 матч за «Кэпиталс» в минувшей регулярке НХЛ, 22 очка, 8+14) набрал 3 (1+2) очка. Он лидирует в гонке бомбардиров плей-офф с 20 (6+14) баллами в 18 играх. 

Автором победной шайбы стал форвард Джо Снайвли (17 очков в 18 играх плей-офф, 4+13). 

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3 комментария
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Молодчики Херши. Славо Богу Кюмпера обменяли, теперь Шепард будет в основе страховать Чарли, а Стевенсон на подхвате. Маклеллан, на последнем рубеже теперь порядок, еще вратарь сейчас не нужег. Бери напа топ 6, подрисывай Леонарда и устрой Ови лебединую песню. Да будет рекорд Овечкина. Верим Саня, мы с тобой!!!
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какая же пропасть все таки между АХЛ и НХЛ
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