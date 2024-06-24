Крикунов о Мичкове в «Филадельфии»: «Пусть пробует, талант есть. Не поедет – потом будет жалеть. Поиграет годик в фарм-клубе, в 20 лет уже начнет выступать, может»
Владимир Крикунов считает, что Матвею Мичкову нужно пробовать играть в НХЛ.
Ожидается, что 19-летний нападающий перейдет в клуб НХЛ, который выбрал его под общим седьмым номером на драфте-2023.
Сообщалось, что «Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта хоккеиста.
«Если есть предложение – надо отпускать. Пусть пробует. А то не поедет, а потом жалеть будет. Не все же туда попадают. Все равно потом вернуться сюда назад.
Поиграет годик в фарм-клубе, посмотрит все, и там видно будет. Может, в 20 лет уже и начнет играть. Талант есть», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.