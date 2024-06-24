Крикунов о Мичкове в «Филадельфии»: «Пусть пробует, талант есть. Не поедет – потом будет жалеть. Поиграет годик в фарм-клубе, в 20 лет уже начнет выступать, может»

Теги СКА Филадельфия Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Владимир Крикунов считает, что Матвею Мичкову нужно пробовать играть в НХЛ.

Ожидается, что 19-летний нападающий перейдет в клуб НХЛ, который выбрал его под общим седьмым номером на драфте-2023.

Сообщалось, что «Филадельфия» может выплатить СКА до миллиона долларов за выкуп контракта хоккеиста.

«Если есть предложение – надо отпускать. Пусть пробует. А то не поедет, а потом жалеть будет. Не все же туда попадают. Все равно потом вернуться сюда назад.

Поиграет годик в фарм-клубе, посмотрит все, и там видно будет. Может, в 20 лет уже и начнет играть. Талант есть», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

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4 комментария
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Какой фарм клуб, что он несет 😅😅😬😬
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Там другой расклад без фарма.
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Че сразу в фарм-клубе то...
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Вернется назад разве что во влажных мечтах крикунова и ему подобных)
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