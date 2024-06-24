Орлов о продлении контракта с «Каролиной»: «Разговоров не было. Клубу нужно подписывать немало новых игроков, обо мне в данной ситуации пока не будут думать»

Теги Каролина НХЛ Дмитрий Орлов ТАСС Эрик Тулски Хоккей

Дмитрий Орлов заявил, что пока не обсуждал продление контракта с «Каролиной».

Напомним, российский защитник перешел в «Харрикейнс» прошлым летом, подписав контракт на 2 года с кэпхитом 7,75 миллиона долларов. 

В первом сезоне за команду он провел 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 26 (6+20) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 17:18. В 11 играх плей-офф добавил 6 (2+4) баллов. 

– Ваш контракт с клубом истечет в следующем году. Общались ли вы с новым генменеджером Эриком Тулски по поводу его возможного продления?

– У нас никаких разговоров не было. Я не думаю, что они будут сейчас, так как клубу нужно подписывать немало новых игроков.

Тем более он только занял эту должность, и поэтому у них много работы. Поэтому, наверное, обо мне в данной ситуации пока даже не будут думать, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

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3 комментария
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Старина Уоделл умудрился подписать Орла на 7.75 млн в год, а теперь збежал в Коламбус загнав Каролину в задницу с платежкой. Между прочим выкуп Димона обойдется в 2.583 млн на 2 года, а это решит почти все проблемы с платежкой, можно и обменять попытаться. У него нет никаких ограничений, хоть в Сан-Хосе его меняйте. Изначально контракт завышенный раза в два.
Никто не будет его выкупать.
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Старина Уоделл умудрился подписать Орла на 7.75 млн в год, а теперь збежал в Коламбус загнав Каролину в задницу с платежкой. Между прочим выкуп Димона обойдется в 2.583 млн на 2 года, а это решит почти все проблемы с платежкой, можно и обменять попытаться. У него нет никаких ограничений, хоть в Сан-Хосе его меняйте. Изначально контракт завышенный раза в два.
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