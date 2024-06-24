Орлов о продлении контракта с «Каролиной»: «Разговоров не было. Клубу нужно подписывать немало новых игроков, обо мне в данной ситуации пока не будут думать»

Дмитрий Орлов заявил, что пока не обсуждал продление контракта с «Каролиной».

Напомним, российский защитник перешел в «Харрикейнс» прошлым летом, подписав контракт на 2 года с кэпхитом 7,75 миллиона долларов.

В первом сезоне за команду он провел 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 26 (6+20) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 17:18. В 11 играх плей-офф добавил 6 (2+4) баллов.

– Ваш контракт с клубом истечет в следующем году. Общались ли вы с новым генменеджером Эриком Тулски по поводу его возможного продления?

– У нас никаких разговоров не было. Я не думаю, что они будут сейчас, так как клубу нужно подписывать немало новых игроков.

Тем более он только занял эту должность, и поэтому у них много работы. Поэтому, наверное, обо мне в данной ситуации пока даже не будут думать, – сказал защитник «Каролины» .