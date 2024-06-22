Орлов о финале Кубка Стэнли: «Было понятно, что не будет 4-0. Самое тяжелое – закрыть серию. Удивились все, но таков хоккей»

Дмитрий Орлов высказался о серии «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

Напомним, «Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3). 25 июня команды сыграют в седьмом матче серии.

– Вас не удивляет счет в финальной серии ?

– Было понятно, что не будет 4-0. Самое тяжелое – это закрыть серию.

Удивились все, но таков хоккей. Посмотрим, как все закончится, – сказал защитник «Каролины» .