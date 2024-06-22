Орлов о финале Кубка Стэнли: «Было понятно, что не будет 4-0. Самое тяжелое – закрыть серию. Удивились все, но таков хоккей»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Дмитрий Орлов Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Орлов высказался о серии «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

Напомним, «Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3). 25 июня команды сыграют в седьмом матче серии. 

– Вас не удивляет счет в финальной серии НХЛ?

– Было понятно, что не будет 4-0. Самое тяжелое – это закрыть серию.

Удивились все, но таков хоккей. Посмотрим, как все закончится, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

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1 комментарий
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Пошло переобувание. После 3-0 в серии Флориде разве что кубок досрочно не вручили. Уже и Бобу коня выписали и посмеялись вдоволь на нерадивым бегунком, которого закрыло звено Баркова. А теперь очевидно им было, ага.

Вот один из топ-комментов десятидневной давности: « Флорида - авторская, тренерская команда, её лепили шаг за шагом, трудились по сплочению. А нефть - просто сбор добротных бегунков с притянутыми за уши секондарями. Они и Даллас-то не должны были проходить, но повезло, потому что соперник был обессилен играми против Вегаса и Колорадо»
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