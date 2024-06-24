Дмитрий Орлов: «Овечкин – один из лучших голеадоров НХЛ за все времена. У него получится преодолеть рекорд Гретцки»

Дмитрий Орлов назвал Александра Овечкина одним из лучших голеадоров НХЛ.

Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Не могу не спросить про . Несмотря на критику в начале сезона, в конце он вышел на свои привычные цифры и по очкам, и по заброшенным шайбам. Как оцените сезон в его исполнении? И вечный вопрос – про рекорд Гретцки.

– Понятно, что все ждут падения рекорда Гретцки так же, как и Саша.

Он один из лучших голеадоров этой лиги за все времена. Его статистика все показывает.

Желаю ему удачи. У него получится преодолеть этот рекорд.

Не мне оценивать его игру. Он сам понимает, как играл и как играет, знает, что ему нужно делать для определенных результатов, которых он хочет добиться, – сказал защитник «Каролины» .