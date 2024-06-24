Дмитрий Орлов: «Овечкин – один из лучших голеадоров НХЛ за все времена. У него получится преодолеть рекорд Гретцки»

Теги Каролина Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов назвал Александра Овечкина одним из лучших голеадоров НХЛ.

Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Не могу не спросить про Александра Овечкина. Несмотря на критику в начале сезона, в конце он вышел на свои привычные цифры и по очкам, и по заброшенным шайбам. Как оцените сезон в его исполнении? И вечный вопрос – про рекорд Гретцки.

– Понятно, что все ждут падения рекорда Гретцки так же, как и Саша.

Он один из лучших голеадоров этой лиги за все времена. Его статистика все показывает.

Желаю ему удачи. У него получится преодолеть этот рекорд.

Не мне оценивать его игру. Он сам понимает, как играл и как играет, знает, что ему нужно делать для определенных результатов, которых он хочет добиться, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

8 комментариев
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не получится.
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Пока главный клуб в карьере Грецки борется в финале КС, Ови два месяца тусуется. Секрет долгой карьеры избегать изнурительных плей-оффов КС
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99ый сильней по хоккейному уму. Марио точно не уступает Макди ни в чем, кроме скорости
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Саня сделает рекорд Грецки, без вариантов!!!
И?
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