Орлов о том, есть ли в «Каролине» хоккеист уровня Овечкина: «У нас есть хорошие игроки. Свечников – будущее клуба, на него надеется менеджмент, тренеры»

Теги Каролина Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Андрей Свечников Хоккей

Дмитрий Орлов ответил, есть ли в «Каролине» игроки уровня Александра Овечкина.

– В «Каролине» есть игрок уровня Александра Овечкина, по вашему мнению?

– Тяжело сравнивать. Везде есть хорошие игроки, есть звезды мирового уровня, есть средние игроки.

Да, у нас есть хорошие игроки в «Каролине»: например, Андрей Свечников, будущее «Каролины», на которое надеется менеджмент клуба, тренерский штаб.

Посмотрим, как у нас все сложится в следующем сезоне, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

1 комментарий
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Ну Андрею нужно обретать стабильность, чтобы постоянно показывать яркую игру. Пока он не топ игрок на уровне НХЛ
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