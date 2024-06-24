Орлов о том, есть ли в «Каролине» хоккеист уровня Овечкина: «У нас есть хорошие игроки. Свечников – будущее клуба, на него надеется менеджмент, тренеры»
Дмитрий Орлов ответил, есть ли в «Каролине» игроки уровня Александра Овечкина.
– В «Каролине» есть игрок уровня Александра Овечкина, по вашему мнению?
– Тяжело сравнивать. Везде есть хорошие игроки, есть звезды мирового уровня, есть средние игроки.
Да, у нас есть хорошие игроки в «Каролине»: например, Андрей Свечников, будущее «Каролины», на которое надеется менеджмент клуба, тренерский штаб.
Посмотрим, как у нас все сложится в следующем сезоне, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.