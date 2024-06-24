Назаров о «Флориде» и «Эдмонтоне»: «На кону стоит многое: Кубок Стэнли и большие премиальные»
Андрей Назаров высказался перед седьмым матчем в финале НХЛ.
«Флорида» и «Эдмонтон» определят обладателя Кубка Стэнли в седьмой игре.
«Конечно, вратари в финальных сериях – это половина команды, но и остальная часть коллектива должна показывать хороший хоккей.
«Флорида» могла давно закончить финальную серию, но по каким-то причинам проиграла три матча подряд.
В седьмой игре будут стараться все: от точильщика и массажиста до главного тренера.
На кону стоит очень многое: Кубок Стэнли и большие премиальные.
Так что пусть победит сильнейший и тот, на чьей стороне окажется удача, а нам желаю зрелищного противостояния и интересного просмотра», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Макдэвид будет зубами лед грызть за эти 250-300 тыс$.