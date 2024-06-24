Назаров о «Флориде» и «Эдмонтоне»: «На кону стоит многое: Кубок Стэнли и большие премиальные»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался перед седьмым матчем в финале НХЛ.

«Флорида» и «Эдмонтон» определят обладателя Кубка Стэнли в седьмой игре.

«Конечно, вратари в финальных сериях – это половина команды, но и остальная часть коллектива должна показывать хороший хоккей.

«Флорида» могла давно закончить финальную серию, но по каким-то причинам проиграла три матча подряд.

В седьмой игре будут стараться все: от точильщика и массажиста до главного тренера.

На кону стоит очень многое: Кубок Стэнли и большие премиальные.

Так что пусть победит сильнейший и тот, на чьей стороне окажется удача, а нам желаю зрелищного противостояния и интересного просмотра», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

11 комментариев
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Кто о чём, а голый о бане, если б они играли ради премиальных, давно б валялись на пляже
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большие премиальные...
Макдэвид будет зубами лед грызть за эти 250-300 тыс$.
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Ну что, парни - сегодня! Нас ждёт это! Редчайший сценарий финала. Страшно подумать, что будет с Флоридой, если она не возмет Кубок, выиграв 3 подряд первых матча. Страшно подумать, что будет с Эдмонтоном, если он не возмет Кубок, выиграв 3 подряд последних матча и сравняв счёт 3-3. Но кто-то должен выиграть. Пусть победит сильнейший!
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Выигрыш Кубка Стэнли это прежде всего статус. Премиальные не так важны.
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При чем тут премиальные? Уверен, что если бы дьявол предложил отдать ему премиальные в обмен на кубок, то и разговору бы не было (ну, если только массажисты).
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Ответ I. S.
Ну что, парни - сегодня! Нас ждёт это! Редчайший сценарий финала. Страшно подумать, что будет с Флоридой, если она не возмет Кубок, выиграв 3 подряд первых матча. Страшно подумать, что будет с Эдмонтоном, если он не возмет Кубок, выиграв 3 подряд последних матча и сравняв счёт 3-3. Но кто-то должен выиграть. Пусть победит сильнейший!
Тут явно будет замешано чьë-то проклятие. Если Флорида возьмёт кубок, то значит кто-то проклял канадские команды в 1993. Если Эдмонтон, то Флорида проклята как франшиза. Три слитых финала, два из них подряд, в одном из которых они вели 3-0 в серии, наверное ни у кого такого в истории НХЛ нет.
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А ещё, 2х2=4, крепко подумав и, посмотрев на калькулятор, добавил Назаров.
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Там нет никаких премиальных, в потолке зарплат все учтено, команды не могут игрокам больше никаких денег выплачивать без больших штрафов на следующий сезон.
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Ответ Neptun.16x
Тут явно будет замешано чьë-то проклятие. Если Флорида возьмёт кубок, то значит кто-то проклял канадские команды в 1993. Если Эдмонтон, то Флорида проклята как франшиза. Три слитых финала, два из них подряд, в одном из которых они вели 3-0 в серии, наверное ни у кого такого в истории НХЛ нет.
Хорошо подмечено!
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Ответ Кирилл19
Кто о чём, а голый о бане, если б они играли ради премиальных, давно б валялись на пляже
так то в оригинале, не голый, а вшивый))
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Ответ kobold
Там нет никаких премиальных, в потолке зарплат все учтено, команды не могут игрокам больше никаких денег выплачивать без больших штрафов на следующий сезон.
Исключительно в частном порядке могут быть. Типа владелец всем подарил по Ролексу, моторной лодке и дюжине шл... шмар.
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