«Филадельфия» о Мичкове: «Мы планировали, что он отработает контракт со СКА. Пока нет никаких новостей»

Теги СКА возможные переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Кит Джонс Матвей Мичков Хоккей

В «Филадельфии» высказались о будущем Матвея Мичкова.

«Флайер» выбрали 19-летнего нападающего под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023. Ранее появилась информация о том, что Матвей может перейти в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.

«У нас нет никаких новостей. Мы ожидали и планировали, что он отработает контракт со СКА.

Мы бы встретили его с распростертыми объятиями [и сейчас], но пока мы ничего не знаем», – сказал президент «Флайерс» по хоккейным операциям Кит Джонс.

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1 комментарий
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Мы ещё от воротчика до сих пор в афигее - дайте хоть годик)))
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