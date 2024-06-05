«Филадельфия» о Мичкове: «Мы планировали, что он отработает контракт со СКА. Пока нет никаких новостей»

В «Филадельфии» высказались о будущем Матвея Мичкова.

«Флайер» выбрали 19-летнего нападающего под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023. Ранее появилась информация о том, что может перейти в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.

«У нас нет никаких новостей. Мы ожидали и планировали, что он отработает контракт со СКА.

Мы бы встретили его с распростертыми объятиями [и сейчас], но пока мы ничего не знаем», – сказал президент «Флайерс» по хоккейным операциям Кит Джонс.