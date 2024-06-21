Генменеджер «Филадельфии»: «Настраиваемся, что проведем без Мичкова следующий сезон. Если что-то изменится – будем рады. Мы многого не знаем»

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Даниэль Бриэр ответил на вопрос о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Ранее появилась информация, что российский форвард СКА может отправиться в клуб НХЛ.

«Может быть, через пару недель после завершения чемпионата, когда начались все слухи, я бы сказал: к концу июня у нас должно быть понимание.

И вот мы приближаемся к завершению июня, и все еще многого не знаем. У меня нет объемного ответа, но для нас это ничего не меняет.

Если нам скажут, что он приедет 1 сентября, мы воспользуемся этим. Мы настраиваемся на то, что следующий сезон проведем без Матвея Мичкова.

У него еще два года по контракту. Если что-то изменится, мы будем рады.

Но у меня мало новостей по этому поводу. Мы читаем, что происходит, и надеемся на лучшее», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.

12 комментариев
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Вот цирк! Отпустите пацана!!! Если он хочет ехать, зачем удерживать? Вы чего добиваетесь? Чтоб как Федотов, не играл, а мучился. Насильно мил не будешь. Крепостное право в 19м веке отменили. Бориску на царство никто не сажал. Матвей, найди деньги, выплати неустойку и уезжай, а то ни СКА от этого, ни сборной, ни тебе ничего хорошего не будет.
У него действующий контракт со СКА до 2026. В чём цирк?
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Походу Фила теперь заречётся русских драфтовать)
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
А кому это мешало, компромис можно найти, все знают как у нас соблюдаются контракты в хоккее. Как Боря скажет, так и будет. У него как в мультике, "а здесь все мое, холодильник мой и то что в холодильнике тоже мое" Какой смысл пацана мариновать, толку никакого.
А разве не работодатель должен решать, отпускать ему своего подчинённого на контракте или нет. Мичков сам подписал контракт, надо было раньше думать, а не злодеев теперь из СКА строить
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Да пацан не причем, за него отец все решал. Можно расторгнуть договор по соглашению сторон, с выплатой неустойки в рассрочку и отпустить. Я не против кого-то, я за интересы нашего хоккея, удерживать и создавать прециндент смысла нет, Федотова хватило. Дождуться, что таланты еще раньше уезжать будут и тогда что будет со сборной. Рано или поздно все закончится и нас допустят к международным соревнованиям. Я хочу испытать то что было в Квебеке 2008, а не то что было в 90х-00х, когда в сборную никто не ехал и мы 15 лет ЧМ выиграть не могли.
Бро, если по чесноку - интерес нашего хоккея в том, чтобы развивалась внутрення лига и здесь играли сильнейшие.

К сожалению, КХЛ пока не тянет. И тут нужен баланс. Как показывает опыт Капризова, Панарина и других, ребята прекрасно могут развиваться в нашей лиге. Если им дают играть… (привет нашему каменному герою из СПБ). Ситуация Мичкова сложная. Пусть выкупает контракт и едет спокойно. Я с удовольствием посмотрю на него в Филе, тем более что Бриер сам по игре был схож с Мичом
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Вот цирк! Отпустите пацана!!! Если он хочет ехать, зачем удерживать? Вы чего добиваетесь? Чтоб как Федотов, не играл, а мучился. Насильно мил не будешь. Крепостное право в 19м веке отменили. Бориску на царство никто не сажал. Матвей, найди деньги, выплати неустойку и уезжай, а то ни СКА от этого, ни сборной, ни тебе ничего хорошего не будет.
Зачем он подписывал контракт до 26-го? Наверное, чтобы срубить хорошие для него на тот момент деньги. Я бы хотел, чтобы его отпустили, но там, вероятно, надо договариваться о выкупе своего же контракта. Тут давно уже не коммунизм
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Ответ Spit@ma
Зачем он подписывал контракт до 26-го? Наверное, чтобы срубить хорошие для него на тот момент деньги. Я бы хотел, чтобы его отпустили, но там, вероятно, надо договариваться о выкупе своего же контракта. Тут давно уже не коммунизм
Он подписывал когда ему 17 было и он перешёл в СКА. И писали, что самые доходные сезоны это последние 2 по контракту.
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Ответ Сергей Косомов
Он подписывал когда ему 17 было и он перешёл в СКА. И писали, что самые доходные сезоны это последние 2 по контракту.
Я в курсе, спасибо
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Ответ Spit@ma
Бро, если по чесноку - интерес нашего хоккея в том, чтобы развивалась внутрення лига и здесь играли сильнейшие. К сожалению, КХЛ пока не тянет. И тут нужен баланс. Как показывает опыт Капризова, Панарина и других, ребята прекрасно могут развиваться в нашей лиге. Если им дают играть… (привет нашему каменному герою из СПБ). Ситуация Мичкова сложная. Пусть выкупает контракт и едет спокойно. Я с удовольствием посмотрю на него в Филе, тем более что Бриер сам по игре был схож с Мичом
Согласен полностью. Баланс нужен, но его пока нет. Внутреннюю конкуренцию создать не могут, т.к. нет коммерческой основы. Кучка клубов олигархов за государевы деньги между собой разыгрывает Кубок. Периферия не развивается, отсюда и все проблемы. НХЛ не идеальна, но на ней целая система завязана, а у нас даже драфт не получилось сделать как надо, интересы хозяев клубов перевесили.
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