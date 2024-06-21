Генменеджер «Филадельфии»: «Настраиваемся, что проведем без Мичкова следующий сезон. Если что-то изменится – будем рады. Мы многого не знаем»
Даниэль Бриэр ответил на вопрос о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».
Ранее появилась информация, что российский форвард СКА может отправиться в клуб НХЛ.
«Может быть, через пару недель после завершения чемпионата, когда начались все слухи, я бы сказал: к концу июня у нас должно быть понимание.
И вот мы приближаемся к завершению июня, и все еще многого не знаем. У меня нет объемного ответа, но для нас это ничего не меняет.
Если нам скажут, что он приедет 1 сентября, мы воспользуемся этим. Мы настраиваемся на то, что следующий сезон проведем без Матвея Мичкова.
У него еще два года по контракту. Если что-то изменится, мы будем рады.
Но у меня мало новостей по этому поводу. Мы читаем, что происходит, и надеемся на лучшее», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.
К сожалению, КХЛ пока не тянет. И тут нужен баланс. Как показывает опыт Капризова, Панарина и других, ребята прекрасно могут развиваться в нашей лиге. Если им дают играть… (привет нашему каменному герою из СПБ). Ситуация Мичкова сложная. Пусть выкупает контракт и едет спокойно. Я с удовольствием посмотрю на него в Филе, тем более что Бриер сам по игре был схож с Мичом