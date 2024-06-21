Генменеджер «Филадельфии»: «Настраиваемся, что проведем без Мичкова следующий сезон. Если что-то изменится – будем рады. Мы многого не знаем»

Даниэль Бриэр ответил на вопрос о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Ранее появилась информация, что российский форвард может отправиться в клуб .

«Может быть, через пару недель после завершения чемпионата, когда начались все слухи, я бы сказал: к концу июня у нас должно быть понимание.

И вот мы приближаемся к завершению июня, и все еще многого не знаем. У меня нет объемного ответа, но для нас это ничего не меняет.

Если нам скажут, что он приедет 1 сентября, мы воспользуемся этим. Мы настраиваемся на то, что следующий сезон проведем без .

У него еще два года по контракту. Если что-то изменится, мы будем рады.

Но у меня мало новостей по этому поводу. Мы читаем, что происходит, и надеемся на лучшее», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» .