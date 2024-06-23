Тарасенко о совете партнерам по «Флориде» перед 7-м матчем с «Эдмонтоном»: «Следуйте плану. Это та же игра, в которую вы играли много-много лет»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко дал совет партнерам перед решающим матчем Кубка Стэнли.

Седьмая игра финальной серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 25 июня.

«Следуйте плану. Когда шайба опустится на лед, вы сможете контролировать нервы. Это та же самая игра, в которую вы играли много-много лет.

Думаю, у того, кто сможет лучше контролировать свои эмоции, будет больше шансов», – сказал нападающий «Флориды» после заключительной тренировки сезона.

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2 комментария
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Тем более прошлогодний опыт уже есть. Мало кто 9 отхватывал в важнейшей игре сезона.
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