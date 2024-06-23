Ткачак о 7-м матче финала Кубка Стэнли: «Очень равная серия. Каким-то образом шансы все еще есть у обеих команд, и им нечего терять»

Мэттью Ткачак высказался о решающем матче финала Кубка Стэнли.

Седьмой матч финальной серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 25 июня.

«У большинства команд, проигравших три игры в серии плей-офф, нет шансов в следующей. Каким-то образом шансы все еще есть у обеих команд. Это очень будоражит.

Нужно выложиться на полную. Обеим командам нечего терять. Это была очень равная серия», – сказал нападающий «Флориды».