Морис о Кубке Стэнли: «Очень хочу взять хотя бы один. Я знаю, каково это – чувствовать, что все закончилось, и ты не выиграл»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис признался, что хочет выиграть хоть один Кубок Стэнли.

«Эдмонтон» перевел финальную серию НХЛ с «Флоридой» в седьмой матч, отыгравшись с 0-3. Решающий матч пройдет в ночь с 24 на 25 июня. 

«Каждый тренер отличается от других. И, как мне кажется, с возрастом вы начинаете по-другому смотреть на жизнь и понимать, что важно и ценно.

Мне нужен один [Кубок Стэнли]. Это не изменит ту часть моей жизни, которая не связана с хоккеем. Это правда. Это то, как я себя чувствую. Я в этом деле уже 30 лет. Я не прочь победить.

Я понимаю, каково это – чувствовать, что все закончилось, и ты не выиграл. Не выиграл. Я знаю тренеров, которые чувствуют обратное.

Поражения всегда со мной, это идет с самого раннего возраста. Так что, когда все это закончится, я буду знать, насколько я был хорош или насколько я хорош сейчас. И мне не нужно, чтобы кто-то другой говорил мне это или оценивал мою карьеру.

Да, я бы очень хотел выиграть хотя бы один», – сказал главный тренер «Флориды».

Пол Морис: «7-й матч финала Кубка Стэнли – мечта каждого молодого человека. Никто никогда не мечтал о победе в овертайме в 4-й игре»

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13 комментариев
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МОРРИС НЕ БРАЛ КУБОК СТЕНЛИ? ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ
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Что то как то сложно. Просто победите.
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Со старта серии болел за Фло. После 3-0 притопил за Эдмонтон, как-то не заслуживала команда Макдэвида настолько однозначного исхода.
В 7-м матче снова за Фло. Упустить Кубок Стэнли после 3-0 - это слишком. Это клеймо на всю жизнь от разных тупых хейтеров. Хотя обе команды заслужили отпраздновать успех.

Очень хочу, чтобы Морис, а заодно и Барков с Бобом, выиграли наконец свой первый КС. Хотя и Макди заслуживает как никто другой.

Ну вот с одной стороны три фигуры, а с другой одна. Так что за Фло!
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-2
+1
Ответ Замир Безкиев
Как звали тренера питтсбурга ??
Салливан..
+1
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Ответ Замир Безкиев
Капец... почему я думал что Пол Морис ...... вот это беда
Внешне очень похожи)))
+1
0
+1
Ответ vel
Со старта серии болел за Фло. После 3-0 притопил за Эдмонтон, как-то не заслуживала команда Макдэвида настолько однозначного исхода. В 7-м матче снова за Фло. Упустить Кубок Стэнли после 3-0 - это слишком. Это клеймо на всю жизнь от разных тупых хейтеров. Хотя обе команды заслужили отпраздновать успех. Очень хочу, чтобы Морис, а заодно и Барков с Бобом, выиграли наконец свой первый КС. Хотя и Макди заслуживает как никто другой. Ну вот с одной стороны три фигуры, а с другой одна. Так что за Фло!
Со старта болел он, а потом обосрался...держи себя в руках
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Ответ Замир Безкиев
МОРРИС НЕ БРАЛ КУБОК СТЕНЛИ? ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ
Как звали тренера питтсбурга ??
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Ответ Замир Безкиев
Как звали тренера питтсбурга ??
Или Байлсма..
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Ответ Cube Litening C:68X
Салливан..
Капец... почему я думал что Пол Морис ...... вот это беда
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Ответ Замир Безкиев
Как звали тренера питтсбурга ??
НеМоррис его звали, вернее их.)
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