Морис о Кубке Стэнли: «Очень хочу взять хотя бы один. Я знаю, каково это – чувствовать, что все закончилось, и ты не выиграл»
Пол Морис признался, что хочет выиграть хоть один Кубок Стэнли.
«Эдмонтон» перевел финальную серию НХЛ с «Флоридой» в седьмой матч, отыгравшись с 0-3. Решающий матч пройдет в ночь с 24 на 25 июня.
«Каждый тренер отличается от других. И, как мне кажется, с возрастом вы начинаете по-другому смотреть на жизнь и понимать, что важно и ценно.
Мне нужен один [Кубок Стэнли]. Это не изменит ту часть моей жизни, которая не связана с хоккеем. Это правда. Это то, как я себя чувствую. Я в этом деле уже 30 лет. Я не прочь победить.
Я понимаю, каково это – чувствовать, что все закончилось, и ты не выиграл. Не выиграл. Я знаю тренеров, которые чувствуют обратное.
Поражения всегда со мной, это идет с самого раннего возраста. Так что, когда все это закончится, я буду знать, насколько я был хорош или насколько я хорош сейчас. И мне не нужно, чтобы кто-то другой говорил мне это или оценивал мою карьеру.
Да, я бы очень хотел выиграть хотя бы один», – сказал главный тренер «Флориды».
Пол Морис: «7-й матч финала Кубка Стэнли – мечта каждого молодого человека. Никто никогда не мечтал о победе в овертайме в 4-й игре»
В 7-м матче снова за Фло. Упустить Кубок Стэнли после 3-0 - это слишком. Это клеймо на всю жизнь от разных тупых хейтеров. Хотя обе команды заслужили отпраздновать успех.
Очень хочу, чтобы Морис, а заодно и Барков с Бобом, выиграли наконец свой первый КС. Хотя и Макди заслуживает как никто другой.
Ну вот с одной стороны три фигуры, а с другой одна. Так что за Фло!