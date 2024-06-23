Морис о Кубке Стэнли: «Очень хочу взять хотя бы один. Я знаю, каково это – чувствовать, что все закончилось, и ты не выиграл»

Пол Морис признался, что хочет выиграть хоть один Кубок Стэнли.

«Эдмонтон» перевел финальную серию НХЛ с «Флоридой» в седьмой матч, отыгравшись с 0-3. Решающий матч пройдет в ночь с 24 на 25 июня.

«Каждый тренер отличается от других. И, как мне кажется, с возрастом вы начинаете по-другому смотреть на жизнь и понимать, что важно и ценно.

Мне нужен один [Кубок Стэнли]. Это не изменит ту часть моей жизни, которая не связана с хоккеем. Это правда. Это то, как я себя чувствую. Я в этом деле уже 30 лет. Я не прочь победить.

Я понимаю, каково это – чувствовать, что все закончилось, и ты не выиграл. Не выиграл. Я знаю тренеров, которые чувствуют обратное.

Поражения всегда со мной, это идет с самого раннего возраста. Так что, когда все это закончится, я буду знать, насколько я был хорош или насколько я хорош сейчас. И мне не нужно, чтобы кто-то другой говорил мне это или оценивал мою карьеру.

Да, я бы очень хотел выиграть хотя бы один», – сказал главный тренер «Флориды».

Пол Морис: «7-й матч финала Кубка Стэнли – мечта каждого молодого человека. Никто никогда не мечтал о победе в овертайме в 4-й игре»