Родуолд об Овечкине: «Великий хоккеист. Знал, что он большой по габаритам, но вживую на льду он выглядит еще крупнее»

Джек Родуолд поделился впечатлениями от игры против Александра Овечкина.

В 2018 году канадский нападающий, выступавший за «Оттаву», принял участие в матче с «Вашингтоном».

– Кто самый сильный хоккеист, против которого вы играли? Какие были впечатления от игры против него?

– Я играл против Александра Овечкина. Я реально был удивлен тем, насколько он большой. Да, я знал, что он большой по габаритам, когда смотрел хоккей по телевизору, но вживую на льду он выглядит еще крупнее.

Это великий хоккеист, и против него играть в удовольствие, – сказал игрок «Адмирала» Джек Родуолд.