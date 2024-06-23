Родуолд об Овечкине: «Великий хоккеист. Знал, что он большой по габаритам, но вживую на льду он выглядит еще крупнее»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Советский спорт Адмирал Джек Родуолд Хоккей

Джек Родуолд поделился впечатлениями от игры против Александра Овечкина.

В 2018 году канадский нападающий, выступавший за «Оттаву», принял участие в матче с «Вашингтоном».

– Кто самый сильный хоккеист, против которого вы играли? Какие были впечатления от игры против него?

– Я играл против Александра Овечкина. Я реально был удивлен тем, насколько он большой. Да, я знал, что он большой по габаритам, когда смотрел хоккей по телевизору, но вживую на льду он выглядит еще крупнее.

Это великий хоккеист, и против него играть в удовольствие, – сказал игрок «Адмирала» Джек Родуолд.

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1 комментарий
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Широкая кость и короткие ноги ... на ТВ картинке он не кажется детиной на 191 см.
Малкин более худой и более длинноногий кажется выше его, хотя одного роста.
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