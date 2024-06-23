Валерий Ничушкин: «Тем, кто мечтает играть в НХЛ, английский нужен больше, чем хороший бросок. В «Далласе» тренер мне что-то говорит, я его вроде понимаю, а он: «Ну-ну, понял ты меня»

Теги Колорадо Даллас НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин поделился мнением о важности английского языка для хоккеиста.

29-летний россиянин провел в НХЛ девять сезонов.

«Английский язык для меня – отдельная история, тяжело. Лучше, когда ты с партнерами общаешься, в рестораны ходишь, разговариваешь. Я могу нормально поговорить, но для меня это нагрузка, нужно напрягаться, вникать и так далее.

Бывает, хочу что-то сказать, выразить мысль глубоко, интересно, а на английском приходится simple (упрощать – Спортс). Я себя некомфортно чувствую и поэтому напрягаюсь, настроение не то.

Хочу сказать тем, кто мечтает играть в НХЛ – английский язык вам нужен больше, чем хороший бросок. Общение в коллективе и с тренером очень важно. Ему будет приятнее, если он будет знать, что ты его точно понимаешь. В «Далласе» тренер мне что-то говорит, я его вроде понимаю, а он: «Ну-ну, понял ты меня».

Когда молодой, кажется, все это фигня, а когда подрастаешь, начинаешь больше думать, о чем люди другие думают, и понимаешь, что, конечно, это такой важный аспект, и зря я на него где-то забивал.

Сейчас вот, когда есть свободное время, я либо с психологом занимаюсь, либо иногда английский стараюсь подучивать», – сказал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин ютуб-каналу «Черкас Атлант».

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15 комментариев
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Лопочет что-то там по своему "донт дринк, Вэл, плиз донт дринк". А я и не пойму чё ему надо.
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Валерий, возвращайся в большой спорт и к нормальной жизни, да поскорее!
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Похоже, это главная проблема Ничушкина :)
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Главный совет будущим хоккеистам - английский в школе учите, а не немецкий)
+6
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+5
Ответ Bambus
Почему Панарину не нужен английский язык?Если ты хороший игрок тебе вообще тренер не нужен,пусть остальными неумеками руководит.
Эх если бы у Панарина еще и английский свободный был...
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Ответ turbO
Это говорит о многом, когда человек за столько лет, при постоянном общении, не смог выучить не самый сложный язык.
Для русскоязычных английский - объективно сложный язык. Как минимум, в силу того, что там абсолютно всё не так, как в русском. Немецкий или французский русскому выучить проще, испанский, португальский или итальянский - ещё проще, другой славянский язык - еще проще. Сложнее разве что венгерский, арабский или китайский.
И, опять же, уметь говорить на упрощённом деловом английском, и понимать все тонкости и нюансы, как нативный носитель языка - это две огромные разницы.
+2
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Язык это средство коммуникации. Хоккей командный вид спорта. Построенный на взаимодействие понимание. Как итог можно не только физические силы и рефлексы а ещё и интеллект и не только в игре.
+1
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Тут все сказано, за это его и ценят. Железяка. Возвращайся скорее!
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Валера, настроение не то у тебя потому что таблетки кончились. 💊
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Это говорит о многом, когда человек за столько лет, при постоянном общении, не смог выучить не самый сложный язык.
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Ответ Bambus
Почему Панарину не нужен английский язык?Если ты хороший игрок тебе вообще тренер не нужен,пусть остальными неумеками руководит.
Тебе кажется, что в НХЛ идут только опытные игроки уровня Панарина?
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Ответ Cbj Fan
Тебе кажется, что в НХЛ идут только опытные игроки уровня Панарина?
Вот это их и ошибка
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Ответ turbO
Это говорит о многом, когда человек за столько лет, при постоянном общении, не смог выучить не самый сложный язык.
Неправда. Английский сложный язык и его реально со слезами намного сложнее понимать многих европейских языков. Там много жаргона и сленга также
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Ответ Юрий Бабкин
Для русскоязычных английский - объективно сложный язык. Как минимум, в силу того, что там абсолютно всё не так, как в русском. Немецкий или французский русскому выучить проще, испанский, португальский или итальянский - ещё проще, другой славянский язык - еще проще. Сложнее разве что венгерский, арабский или китайский. И, опять же, уметь говорить на упрощённом деловом английском, и понимать все тонкости и нюансы, как нативный носитель языка - это две огромные разницы.
Как словачка могу сказать, что с славянскими тоже есть некоторые проблемы, поскольку грамматика довольно похожая и тогда легко начать использовать не русскую. Также, если про словацкий и русский, есть слова, которые выглядят также, но значат совсем другое, например наше слово čerstvý - свежий, pozor - внимание и так далее.
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