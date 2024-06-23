Валерий Ничушкин: «Тем, кто мечтает играть в НХЛ, английский нужен больше, чем хороший бросок. В «Далласе» тренер мне что-то говорит, я его вроде понимаю, а он: «Ну-ну, понял ты меня»

Валерий Ничушкин поделился мнением о важности английского языка для хоккеиста.

29-летний россиянин провел в НХЛ девять сезонов.

«Английский язык для меня – отдельная история, тяжело. Лучше, когда ты с партнерами общаешься, в рестораны ходишь, разговариваешь. Я могу нормально поговорить, но для меня это нагрузка, нужно напрягаться, вникать и так далее.

Бывает, хочу что-то сказать, выразить мысль глубоко, интересно, а на английском приходится simple (упрощать – Спортс). Я себя некомфортно чувствую и поэтому напрягаюсь, настроение не то.

Хочу сказать тем, кто мечтает играть в НХЛ – английский язык вам нужен больше, чем хороший бросок. Общение в коллективе и с тренером очень важно. Ему будет приятнее, если он будет знать, что ты его точно понимаешь. В «Далласе» тренер мне что-то говорит, я его вроде понимаю, а он: «Ну-ну, понял ты меня».

Когда молодой, кажется, все это фигня, а когда подрастаешь, начинаешь больше думать, о чем люди другие думают, и понимаешь, что, конечно, это такой важный аспект, и зря я на него где-то забивал.

Сейчас вот, когда есть свободное время, я либо с психологом занимаюсь, либо иногда английский стараюсь подучивать», – сказал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин ютуб-каналу «Черкас Атлант».