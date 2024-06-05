Коньков о Кубке Стэнли: «Суперзвено в «Эдмонтоне» делает моменты из ничего, Макдэвид, Драйзайтль показывают высокий класс. Но предпочтение отдаю «Флориде», она более обстоятельна»
Сергей Коньков поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли-2024.
В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».
«Это достаточно сильные команды. Но «Флорида» более обстоятельна. Она в прошлом году выходила в финал, в этом достаточно уверенно идет в плей-офф.
Но меня смущает суперзвено в «Эдмонтоне», которое делает моменты из ничего. Пять игроков «Ойлерс» в списке лучших бомбардиров плей-офф – это неслучайно. Макдэвид, Драйзайтль, Хайман и Нюджент-Хопкинс показывают высокий класс игры.
Остановить «Эдмонтон» сложно. Но предпочтение я отдаю «Флориде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.