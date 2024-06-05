Коньков о Кубке Стэнли: «Суперзвено в «Эдмонтоне» делает моменты из ничего, Макдэвид, Драйзайтль показывают высокий класс. Но предпочтение отдаю «Флориде», она более обстоятельна»

Сергей Коньков поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли-2024.

В финальной серии сыграют « » и «Эдмонтон».

«Это достаточно сильные команды. Но «Флорида» более обстоятельна. Она в прошлом году выходила в финал, в этом достаточно уверенно идет в плей-офф.

Но меня смущает суперзвено в « », которое делает моменты из ничего. Пять игроков «Ойлерс» в списке лучших бомбардиров плей-офф – это неслучайно. Макдэвид, , и показывают высокий класс игры.

Остановить «Эдмонтон» сложно. Но предпочтение я отдаю «Флориде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.