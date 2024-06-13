Коньков о Радулове в «Локомотиве»: «Тренерам важно найти подход к нему – это непростой игрок, человек со своим характером. Но он еще голоден до больших побед и сделает все для успеха» 

Сергей Коньков оценил переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Время покажет, насколько Радулов сможет помочь Ярославлю, но вообще это один из сильнейших игроков нашего чемпионата за последние десять лет, даже если вычеркнуть из этого периода те шесть лет, которые он провел в НХЛ.

Статистика его очень высокая: даже 40 очков в прошедшем сезоне в составе «Ак Барса» — приличный показатель с учетом возраста Александра. Радулов — один из самых креативных хоккеистов. Он не просто лидер, не просто игрок, который может сделать момент из ничего и реализовать его, но еще и способен внутри команды повести за собой коллектив, настроить в раздевалке молодежь. Потому что этот человек знает, как побеждать. И всегда сражается за победу. Так что « » приобрел ценного кадра в лице .

Понятно, что у всех могут быть спады, но общий класс у Радулова остается. Очень важно тренерам найти подход к нему, потому что это непростой игрок, это человек со своим характером. Надо совместно с руководством интегрировать его в команду так, чтобы он приносил пользу. Получится ли это, покажет май следующего года, когда завершится сезон. Но думаю, что Радулов, несмотря на все свои регалии, еще голоден до больших побед. И сделает все для успеха», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.