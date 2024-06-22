Тарпищев об Олимпиаде: «Проверка заявки продолжается. Сейчас все зависит от МОК, и сколько будет в итоге наших, всех ли допустят – не знаю»

Теги Шамиль Тарпищев МОК Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Шамиль Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в Олимпиаде.

«Заявку мы отдали, ее проверка продолжается. Сейчас все зависит от МОК, и сколько будет в итоге наших, всех ли допустят – не знаю. Мы же не знаем, кто чего сказал в каких интервью, кто что написал. Мы не отслеживаем это», – цитирует Тарпищева ТАСС.

В заявку вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Большой привет всем пользователям, которые мне тут рассказывали, что заявка полностью одобрена МОК. Нет.

И в этой заявке есть очевидные кандидатуры на отсев
+5
-2
+3
Ну как же так, нас же месяцами кормили инфой, что "Всех теннисистов из России допустили на Олимпиаду"((( ай-ай-ай... (сарказм)
+4
-1
+3
Ответ Eugenie Nation
Видимо реально сверху сказали, что антивоенных не брать в заявку
Мне тоже так кажется. И дело не в том, что Касаткина, Рублев отказались, это нормально вполне, странно что они это никак не комментируют. А на прямые вопросы в комментариях влога «Касаткина-Забияко» на прямой вопрос всегда позитивная Наталья ответила в конфронтационном стиле из серии «никому ничего не должны», «ваши ожидания ваши проблемы». Ну а Звонарёва, Веснина, походу у Тарпищева был инсайд, что их не пропустит МОК.
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
Видимо реально сверху сказали, что антивоенных не брать в заявку
Не умная Касаткина не могла подержать язык за зубами и потом бомбануть блогом с ОИ и со своей позицией. Мозгов-то не хватает.
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
Видимо реально сверху сказали, что антивоенных не брать в заявку
МОК не допускает антивоенных?) Бедная логика, что с нею только не делают.
+1
0
+1
Ответ La Gushka
Эти правила распространяются НА ВСЕХ. МОК может только выдать wild cards, если будут вакантные места. Других вариантов НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖНТ,
Записки сумасшедшего
+1
0
+1
Ответ La Gushka
Эти правила распространяются НА ВСЕХ. МОК может только выдать wild cards, если будут вакантные места. Других вариантов НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖНТ,
Это правила ITF, которая их уже допустила. Теперь очередь за МОК.
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
To Afry
Перечитайте новость, потом коммент. Может со второго раза дойдет

Пс. Раз я у вас в черном списке, прошу и мне не писать
0
0
0
Ответ La Gushka
Комментарий удален пользователем
Ну хватит бред то писать, эти правила не распространяются на атлетов с рос.паспортом
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий