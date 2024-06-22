Тарпищев об Олимпиаде: «Проверка заявки продолжается. Сейчас все зависит от МОК, и сколько будет в итоге наших, всех ли допустят – не знаю»

Шамиль Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в Олимпиаде.

«Заявку мы отдали, ее проверка продолжается. Сейчас все зависит от МОК, и сколько будет в итоге наших, всех ли допустят – не знаю. Мы же не знаем, кто чего сказал в каких интервью, кто что написал. Мы не отслеживаем это», – цитирует Тарпищева ТАСС.

В заявку вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.