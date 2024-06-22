Кэмпфер будет зарабатывать около 60 млн рублей в год в «Тракторе» (Артур Хайруллин)

Стивен Кэмпфер будет зарабатывать около 60 млн рублей в год в «Тракторе».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, Кэмпфер еще не подписал контракт с « », но все договоренности с клубом достигнуты. Зарплата будет в районе 60 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

Ранее появилась информация о том, что для заключения соглашения с Кэмпфером челябинскому клубу нужно выменять спортивные права на игрока у « ».

выступал за «Ак Барс» в сезоне-2021/22. В 2022 году игрок расторг контракт с командой. Ранее сообщалось, что он отказался возвращаться в клуб по политическим причинам.

Сезон-2023/24 35-летний защитник провел в «Тусоне» из . В 45 играх в регулярном чемпионате он набрал 22 (3+19) балла при полезности «-1». В плей-офф он сделал 1 передачу в 2 матчах.