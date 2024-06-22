Судьи не засчитали гол «Флориды» в 6-м матче финала при счете 0:2 из-за офсайда. «Эдмонтон» успешно запросил просмотр
Судьи не засчитали гол «Флориды» в 6-м матче финала при счете 0:2.
Эпизод произошел на 1-й минуте второго периода шестого матча финальной серии между «Эдмонтоном» и «Пантерс» (5:1, 3-3).
На 20:46 форвард «Ойлерс» Адам Хенрик удвоил преимущество хозяев. В следующей же атаке южане забросили шайбу – на 20:56 отличился капитан команды Александр Барков.
Тренерский штаб «Эдмонтона» запросил видеопросмотр момента на предмет офсайда. По его итогам гол был отменен.
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Это как бы уже 2-я минута периода))
Правда много новостей вам переписывать 🤣