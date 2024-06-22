Судьи не засчитали гол «Флориды» в 6-м матче финала при счете 0:2 из-за офсайда. «Эдмонтон» успешно запросил просмотр

Теги судьи Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков видеоповторы Хоккей

Судьи не засчитали гол «Флориды» в 6-м матче финала при счете 0:2.

Эпизод произошел на 1-й минуте второго периода шестого матча финальной серии между «Эдмонтоном» и «Пантерс» (5:1, 3-3). 

На 20:46 форвард «Ойлерс» Адам Хенрик удвоил преимущество хозяев. В следующей же атаке южане забросили шайбу – на 20:56 отличился капитан команды Александр Барков

Тренерский штаб «Эдмонтона» запросил видеопросмотр момента на предмет офсайда. По его итогам гол был отменен. 

Опрос

Ну а теперь-то – кто возьмет Кубок Стэнли?
2311 голосов
«Эдмонтон» – зря они устроили камбэк, что ли?
58%
Эдмонтон
И все-таки «Флорида» с Бобровским
42%
Флорида
16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кноблаух на интервью сказал, что в моменте был уверен, что оффсайда нет. Но поверил в отвечающего за видеоповторы, давшего ему знать, что оффсайд. Молодец, рискнул.
+22
-1
+21
Ждём любителей заговор. И, что все купили Массоны. И счет в серии тоже купили.)
+16
-7
+9
Оффсайд был. Гол отменили.
Ключевой момент.
+7
-1
+6
Уже много лет в Ойлерз суперские видеопомощники, может даже, лучшие в лиге
+5
0
+5
Ответ e1ther - e1ther
все таки странные у них иногда решения)Кузя заезжая жоппой с шайбой ,не офсайд)здесь шайба на линии в моменте,офсайд)
Задом с контролем шайбы заезжать можно, это не считается оффсайдом по правилам.
+1
0
+1
Ноблох же тоже не клюшкой сделан..кто бы сомневался в интеллекте и игровой суперинтуиции...почти из старых хоккейных тренерских гвардий )
+1
-1
0
...синяя это зона-или как?
0
0
0
1-й минуте, таймер 21:56
У вас все ок?))
Это как бы уже 2-я минута периода))
0
0
0
Ответ Кирил Тарароев
Ждём любителей заговор. И, что все купили Массоны. И счет в серии тоже купили.)
*масоны
0
0
0
Ответ 56prost
...синяя это зона-или как?
Любая линия относится к той зоне, в которой шайба. Если в средней, то к средней. Если в своей, то к своей.
0
0
0
Ответ k_terekhov
1-й минуте, таймер 21:56 У вас все ок?)) Это как бы уже 2-я минута периода))
Не ок) Спасибо за поправку.
0
0
0
Ответ Александр Балабанов
Не ок) Спасибо за поправку.
Не за что)
Правда много новостей вам переписывать 🤣
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий