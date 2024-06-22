Барков о 3-3 в финале после 3-0: «У «Флориды» все в порядке. Да, у нас было 3 матчбола, но 7-й матч – мечта каждого игрока»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался о том, что финал Кубка Стэнли дошел до 7-го матча.

«Флорида» потерпела три поражения подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3-3, 1:5 в шестой игре). 

«Думаю, у нас все в порядке. Да, у нас было три матчбола, но седьмая игра – это мечта каждого игрока. 

И нам нужно быть готовыми к седьмому матчу», – сказал капитан «Пантерс».

Седьмая игра между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

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13 комментариев
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Бесхребетно слить преимущество, что бы радоваться 7 игре. Определено все в порядке.
Пантеры войдут в историю точно, но есть нюанс.
+20
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+19
После третьего матча подряд во Флориде повторяют одно и то же, это уже начинает удивлять. Не пора ли признать, что то-то, видимо, не в порядке?
+7
-1
+6
Грядет повторение великого кэмбека Торонто 1942 года. И нам повезло, что мы это увидим
+4
-1
+3
Ещё нужен овертайм в седьмой игре
+1
0
+1
Сначала одни проиграли 3 игры подряд, теперь вторые , хотя тут сложно сравнивать, одни выиграли 3 матча подряд со счета 0-0, вторые с 0-3!
Но чисто логически последние 3 матча для нефти возможно могли стать последними, а у Флориды были 3 права на ошибку !
Но какие то все одинаковые получились поражения Флориды лишь с проблеском в 5 матче во второй половине, правда когда горели в 3 шайбы
+1
0
+1
Ответ Стопы Зайона
Бесхребетно слить преимущество, что бы радоваться 7 игре. Определено все в порядке. Пантеры войдут в историю точно, но есть нюанс.
Ну а что им нужно говорить? Что мы лохи? Надо показывать уверенность, даже когда внутри ее нет
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Так вот почему они сливают.
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Похоже ментально Флорида уже проиграла
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Барков. Мечты сбываются.
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Проиграть три игры подряд это в. порядке?
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Если кошаки пр ××ут с 0_3 то желаю им еще 100 лет не брать кубок, *** стыд
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