Барков о 3-3 в финале после 3-0: «У «Флориды» все в порядке. Да, у нас было 3 матчбола, но 7-й матч – мечта каждого игрока»
Александр Барков высказался о том, что финал Кубка Стэнли дошел до 7-го матча.
«Флорида» потерпела три поражения подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3-3, 1:5 в шестой игре).
«Думаю, у нас все в порядке. Да, у нас было три матчбола, но седьмая игра – это мечта каждого игрока.
И нам нужно быть готовыми к седьмому матчу», – сказал капитан «Пантерс».
Седьмая игра между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).
💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!
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Пантеры войдут в историю точно, но есть нюанс.
Но чисто логически последние 3 матча для нефти возможно могли стать последними, а у Флориды были 3 права на ошибку !
Но какие то все одинаковые получились поражения Флориды лишь с проблеском в 5 матче во второй половине, правда когда горели в 3 шайбы