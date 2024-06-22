Барков о 3-3 в финале после 3-0: «У «Флориды» все в порядке. Да, у нас было 3 матчбола, но 7-й матч – мечта каждого игрока»

Александр Барков высказался о том, что финал Кубка Стэнли дошел до 7-го матча.

« » потерпела три поражения подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3-3, 1:5 в шестой игре).

«Думаю, у нас все в порядке. Да, у нас было три матчбола, но седьмая игра – это мечта каждого игрока.

И нам нужно быть готовыми к седьмому матчу», – сказал капитан «Пантерс».

Седьмая игра между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!