Морис об отмене гола Баркова: «Посмотрим стоп-кадры, привлечем ЦРУ и во всем разберемся. Не говорю, что офсайда не было, но я бы не брал запрос»

Теги судьи Флорида Эдмонтон Пол Морис НХЛ Александр Барков ахахаха Хоккей

Пол Морис пошутил про привлечение ЦРУ к анализу отмены гола в 6-м матче финала.

Эпизод произошел на 1-й минуте второго периода шестого матча финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» (5:1, 3-3). 

Капитан «Пантерс» отличился на 20:56 – вскоре после второго гола «Ойлерс» в матче. Тренерский штаб «Эдмонтона» запросил видеопросмотр момента на предмет офсайда. По его итогам гол был отменен. 

«Я бы ни за что не стал оспаривать такой момент, если бы был на другой стороне. Не думаю, что можно однозначно сказать, что там был офсайд. 

Я не говорю, что офсайда не было. Мы посмотрим стоп-кадры, привлечем ЦРУ [Центральное Разведывательное Управление США] и во всем разберемся. Но непосредственно в моменте я бы не стал брать просмотр», – сказал главный тренер южан. 

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20 комментариев
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У Эдмонтона такое крутое меньшинство, что их тренер мог спокойно взять этот челлендж
+15
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Ну и зря бы не брал. Хотя осмелюсь предположить, что это только слова
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Улыбнуло, поплыл по ходе тренер Флориды.
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Всё понятно. Поплыл дядя, ведёт себя как истеричка
+4
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+3
Шутканул, но плывут уже и Морис, и Флорида
+3
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+2
Коллективное письмо Байдену отправят?
+2
-1
+1
Флорида все. Мертвая команда. Как из шарика выпустили воздух.
+4
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+1
Ответ e1ther - e1ther
конек на линии,не офсайд,шайба на линии офсайд?)
Рофлишь?Там оффсайдище размером с Канаду был.
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+1
Поплыл Морис совсем. Очевиднейший оффсайд. Даже с первого раза видно было, что игрок с шайбой слишком задержался на синей линии
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полосатые на другое стороне, все верно
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Морис напоминает Александра Медведева
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Нафига Барков начал перебирать шайбу на синей линии...
Вроде умный,а такое делает
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Ответ Нет Его
Ты за Эдмонтон, Куверский)) кубок в Канаду надо)
Мне кубок в Канаде не нужен. Сами ешьте свою Бостон пиццу.
0
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Ответ e1ther - e1ther
Вторая страна по наземным покрытиям))или слабо было выдать первую?)))
Где играли,ту и выдал)
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