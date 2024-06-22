Морис об отмене гола Баркова: «Посмотрим стоп-кадры, привлечем ЦРУ и во всем разберемся. Не говорю, что офсайда не было, но я бы не брал запрос»

Пол Морис пошутил про привлечение ЦРУ к анализу отмены гола в 6-м матче финала.

Эпизод произошел на 1-й минуте второго периода шестого матча финальной серии между « » и «Флоридой» (5:1, 3-3).

Капитан «Пантерс» отличился на 20:56 – вскоре после второго гола «Ойлерс» в матче. Тренерский штаб «Эдмонтона» запросил видеопросмотр момента на предмет офсайда. По его итогам гол был отменен.

«Я бы ни за что не стал оспаривать такой момент, если бы был на другой стороне. Не думаю, что можно однозначно сказать, что там был офсайд.

Я не говорю, что офсайда не было. Мы посмотрим стоп-кадры, привлечем ЦРУ [Центральное Разведывательное Управление США] и во всем разберемся. Но непосредственно в моменте я бы не стал брать просмотр», – сказал главный тренер южан.