Дмитрий Орлов: «Хотелось бы, чтобы Россия уже вернулась на ЧМ, Олимпиаду. Тяжело, что международных соревнований нет»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Каролина НХЛ Дмитрий Орлов ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Орлов высказался об отстранении России от международных соревнований.

– Если бы российские хоккеисты сейчас выступали на международных соревнованиях, каких результатов могли бы добиться?

– Тяжело сказать. Потому что когда смотришь по телевизору, тяжело увидеть какие-то мелочи. Когда смотришь вживую или, тем более, играешь против ребят, все по-другому воспринимаешь. Поэтому тяжело мне оценивать.

Думаю, что результаты были бы хорошие. Потому что у нас есть хоккей, есть детские школы, которые развивают игроков. Не зря молодые ребята приезжают в НХЛ и пытаются там закрепиться.

– Третьяк недавно заявлял, что прорабатывается возможность игры с канадцами. Верите, что это реально?

– Я не знаю, не присутствую на переговорах. Хотелось бы, чтобы мы уже вернулись на чемпионат мира, на Олимпиаду. Конечно, тяжело, что международных соревнований нет.

– Вы замечали, что иностранцы хотят, чтобы Россия играла?

– Нет особо таких разговоров. Все сконцентрированы на сезоне. Поэтому такого нет, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

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