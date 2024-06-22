Орлов о словах Конюхова про Овечкина: «Все, кто знаком с Сашей, знают, как он любит Россию»

Теги Каролина Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов Дмитрий Орлов Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Орлов высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

– Нет, конечно, я не согласен с этим. Человек решил так, сказал. Это его личное мнение.

Все, кто знаком с Сашей, знают, как он любит Россию. Поэтому, думаю, на это не надо обращать внимание и слушать.

– Как вы думаете, могут ли такие высказывания задеть Овечкина?

– Я думаю, это больше к Саше вопрос. Конечно, какой-то негатив в твою сторону, тем более не по факту. Не нужно это иногда говорить. Но человек сказал, это его личное мнение, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

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10 комментариев
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Конечно знают! Он даже на Олимпиаду поехал, когда НХЛ ему запретила! Саня слов на ветер не бросает. Патриот с большой буквы П!
+16
-4
+12
Ответ Дмитрий Кутузов
Конечно знают! Он даже на Олимпиаду поехал, когда НХЛ ему запретила! Саня слов на ветер не бросает. Патриот с большой буквы П!
В грудь бил, я не я если не поеду
+7
-3
+4
Конечно, поэтому всю карьеру играет в США 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
+6
-3
+3
Аж кушать не может?…🤔
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патриот каких не сыскать. декан всех патриотов проживающих в монако, маями и прочих злачных местах
0
0
0
Ответ вован63
В грудь бил, я не я если не поеду
Саня был лучшим на льду в Пхенчане! Кровь мешками проливал и коробку костей оставил. Вот так он родину любит!
+4
-4
0
Ответ Сивуч
Как обычно подобные новости о Саше притягивают кучу коричневых хейтеров. Отрывайтесь по-полной. Ваша ветка.
ты про губерниева и прочих высказавшихся?
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