Орлов о словах Конюхова про Овечкина: «Все, кто знаком с Сашей, знают, как он любит Россию»

Дмитрий Орлов высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

– Нет, конечно, я не согласен с этим. Человек решил так, сказал. Это его личное мнение.

Все, кто знаком с Сашей, знают, как он любит Россию. Поэтому, думаю, на это не надо обращать внимание и слушать.

– Как вы думаете, могут ли такие высказывания задеть ?

– Я думаю, это больше к Саше вопрос. Конечно, какой-то негатив в твою сторону, тем более не по факту. Не нужно это иногда говорить. Но человек сказал, это его личное мнение, – сказал защитник «Каролины» .