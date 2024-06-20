Орлов про Силаева: «Приятно, что русские ребята могут играть в НХЛ на хорошем уровне, тем более в раннем возрасте. Это уважается»

Дмитрий Орлов поделился мнением о перспективах Антона Силаева.

Защитник «Торпедо» может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2024.

«Видел его пару матчей. Молодец, что так хорошо играет, что его так высоко могут выбрать на драфте.

Приятно видеть, что русские ребята могут играть в НХЛ на хорошем уровне, тем более в таком раннем возрасте. Это всегда уважается, и дай Бог, чтобы парень набрался сил и уверенности и продолжал расти как игрок», – сказал защитник «Каролины».

Дмитрий Орлов также высказался о том, что необходимо российским защитникам для адаптации в НХЛ.

«Первое, наверное, это физическая составляющая. Нужно быть физически готовым. Если ты хороший игрок, у тебя есть понимание игры, у тебя не будет проблем адаптироваться к хоккею в НХЛ. Тем более там все играют системно.

Главное, чтобы ты мог импровизировать, использовать свои сильные стороны. И если будет доверие тренерского штаба, то твоя уверенность будет только расти, и все получится», – сказал Орлов.