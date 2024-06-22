Андрей Коваленко об «Эдмонтоне»: «Команда одного игрока никогда не вернется с 0-3. Финал получается каким-то мистическим»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Андрей Коваленко Сергей Бобровский НХЛ Владимир Тарасенко Коннор Макдэвид Хоккей

Андрей Коваленко не считает «Эдмонтон» командой одного игрока.

«Ойлерс» выиграли у «Флориды» трижды подряд после 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли (8:1, 5:3 и 5:1 в четвертом, пятом и шестом матчах соответственно). 

– После двух стартовых матчей финала, когда «Флорида» уверенно вела – 2-0, вы отмечали особый дух канадских команд, но считали, что свой запас везения они исчерпали в 1993 году с «Монреалем». Ошиблись?

– Помню, как в сезоне-1993 «Монреаль» чудом заскочил в плей-офф, но прошел наш «Квебек», явного лидера конференции. А потом начались другие чудеса – большая серия побед «Монреаля» в овертаймах, в том числе в финале над «Лос-Анджелесом» Уэйна Гретцки. В итоге – Кубок Стэнли.

Вот и нынешний финал получается каким-то мистическим. «Флорида» уверенно вела 3-0, где-то, видимо, дала слабину, чуть надломилась. Но впереди седьмой матч, не спешим с окончательными выводами. 

– Вы провели в «Эдмонтоне» свой лучший снайперский чемпионат в заокеанской карьере – 32 шайбы. Рады за команду?

– Любой профессионал понимает, что это такое – на финише сезона после сотни с лишним матчей найти в себе силы не смириться с 0-3, тем более в финале. 

В прессе много и по делу пишут про рекорды Коннора Макдэвида, но команда одного игрока никогда не вернется с 0-3. В этом плане 5:1 в шестом матче стали показательными – командная победа «Эдмонтона», забивали все звенья, а Макдэвид очков не набрал.

Тем не менее при всем уважении к «Эдмонтону» мои симпатии отданы Сергею Бобровскому и Владимиру Тарасенко. Если удастся отбросить негативную психологию и начать седьмой матч с чистого листа, то в историю впишешь именно себя, а не соперника. Еще есть время и возможность это сделать, – сказал олимпийский чемпион и бывший игрок клубов НХЛ

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

Опрос

Ну а теперь-то – кто возьмет Кубок Стэнли?
9512 голосов
«Эдмонтон» – зря они устроили камбэк, что ли?
54%
Эдмонтон
И все-таки «Флорида» с Бобровским
46%
Флорида
8 комментариев
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Опять всемирный сговор не иначе. У Эдмонтона не просто игрок, а лучший игрок мира, звезда, лидер, вожак! Даже Скиннер заиграл!

Вперёд к истории, Эдмонтон, ты можешь!
+12
-1
+11
Эдмонтон команда не одного игрока. Есть, как минимум, Нёрс.
+4
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Я кстати не радовался, когда Пантеры 3:0 без шансов вели, видимо не зря…
+4
-2
+2
После пятого матча серии Даллас-Эдмонтон сказал здесь, что, наверное, я поверил, что в этот раз у Эдмонтона все получится. Как обычно, кто-то согласился, кто-то нет. То, что мы увидели в финале... Страшно представить, что творится с Флоридой и отдельно с Бобровским теперь! Просто не представляю, как завершится седьмой матч! Сможет ли Эдмонтон выиграть 4-й подряд? Убита ли Флорида? Финал, конечно, выдающийся!
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Ответ Иван Иванов
Нерс, конешно, великалепен, но есть же еще и драйзадль!
Да что Драйзайтль, так, ерунда. Вот Коди Сиси это уровень!
+2
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А как же роль личности в истории? Вспомните сколько великих (в одну и другую сторону) меняли мир в лучшую или худшую сторону. Макдэвид великий!
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Ответ Сергей Орлов
Эдмонтон команда не одного игрока. Есть, как минимум, Нёрс.
Нерс, конешно, великалепен, но есть же еще и драйзадль!
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Ответ Ми Ша
А как же роль личности в истории? Вспомните сколько великих (в одну и другую сторону) меняли мир в лучшую или худшую сторону. Макдэвид великий!
Величайший!
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