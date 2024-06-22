Андрей Коваленко об «Эдмонтоне»: «Команда одного игрока никогда не вернется с 0-3. Финал получается каким-то мистическим»

Андрей Коваленко не считает «Эдмонтон» командой одного игрока.

«Ойлерс» выиграли у «Флориды» трижды подряд после 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли (8:1, 5:3 и 5:1 в четвертом, пятом и шестом матчах соответственно).

– После двух стартовых матчей финала, когда «Флорида» уверенно вела – 2-0, вы отмечали особый дух канадских команд, но считали, что свой запас везения они исчерпали в 1993 году с «Монреалем». Ошиблись?

– Помню, как в сезоне-1993 «Монреаль» чудом заскочил в плей-офф, но прошел наш «Квебек», явного лидера конференции. А потом начались другие чудеса – большая серия побед «Монреаля» в овертаймах, в том числе в финале над «Лос-Анджелесом» Уэйна Гретцки. В итоге – .

Вот и нынешний финал получается каким-то мистическим. «Флорида» уверенно вела 3-0, где-то, видимо, дала слабину, чуть надломилась. Но впереди седьмой матч, не спешим с окончательными выводами.

– Вы провели в « » свой лучший снайперский чемпионат в заокеанской карьере – 32 шайбы. Рады за команду?

– Любой профессионал понимает, что это такое – на финише сезона после сотни с лишним матчей найти в себе силы не смириться с 0-3, тем более в финале.

В прессе много и по делу пишут про рекорды , но команда одного игрока никогда не вернется с 0-3. В этом плане 5:1 в шестом матче стали показательными – командная победа «Эдмонтона», забивали все звенья, а Макдэвид очков не набрал.

Тем не менее при всем уважении к «Эдмонтону» мои симпатии отданы Сергею Бобровскому и . Если удастся отбросить негативную психологию и начать седьмой матч с чистого листа, то в историю впишешь именно себя, а не соперника. Еще есть время и возможность это сделать, – сказал олимпийский чемпион и бывший игрок клубов .

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!