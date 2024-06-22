Нюджент-Хопкинс о 3-3 в финале: «При 0-3 все говорят о вере. Но мы искренне верим друг в друга и в то, что можем выиграть каждый следующий матч»

Райан Нюджент-Хопкинс высказался о том, что финал Кубка Стэнли дошел до 7-й игры.

«Эдмонтон» выиграл у «Флориды» трижды подряд при 0-3 в серии (8:1, 5:3 и 5:1 в четвертом, пятом и шестом матчах соответственно).

«Когда команда уступает в серии 0-3, все говорят, что продолжают верить. Но мы искренне верим друг в друга и в то, что можем выиграть каждый следующий матч. Все сводится к этому. Не нужно думать о двух, трех, четырех победах.

Я думаю, что у всех нас есть уверенность в том, что если мы покажем нашу лучшую игру, то можем выиграть. Это и было нашей целью. И сейчас мы вернули себя в хорошее положение», – сказал форвард «Ойлерс».

Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!