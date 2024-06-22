Нюджент-Хопкинс о 3-3 в финале: «При 0-3 все говорят о вере. Но мы искренне верим друг в друга и в то, что можем выиграть каждый следующий матч»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Райан Нюджент-Хопкинс Хоккей

Райан Нюджент-Хопкинс высказался о том, что финал Кубка Стэнли дошел до 7-й игры.

«Эдмонтон» выиграл у «Флориды» трижды подряд при 0-3 в серии (8:1, 5:3 и 5:1 в четвертом, пятом и шестом матчах соответственно). 

«Когда команда уступает в серии 0-3, все говорят, что продолжают верить. Но мы искренне верим друг в друга и в то, что можем выиграть каждый следующий матч. Все сводится к этому. Не нужно думать о двух, трех, четырех победах. 

Я думаю, что у всех нас есть уверенность в том, что если мы покажем нашу лучшую игру, то можем выиграть. Это и было нашей целью. И сейчас мы вернули себя в хорошее положение», – сказал форвард «Ойлерс». 

Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

Опрос

Ну а теперь-то – кто возьмет Кубок Стэнли?
2322 голосa
«Эдмонтон» – зря они устроили камбэк, что ли?
58%
Эдмонтон
И все-таки «Флорида» с Бобровским
42%
Флорида
1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А ведь , без особых шансов Эдмонтон раскатал Флориду в последних трёх матчах , как понимаю не проиграл ни одного периода из девяти. Имеет место сверх мотивация одних и раслабон, а теперь и паника других. Посмотрим к чему это приведет в 7й игре, супер финал наблюдаем .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий