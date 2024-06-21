Агент Черных: «Бобровский показывает шикарный хоккей. Нашу страну прославляет, вратарскую школу России поднимает на высокий уровень»

Александр Черных высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» пропустил 9 шайб за 2 последних матча серии с «Эдмонтоном» (3-2).

– Что вы скажете о финале Кубка Стэнли?

– Всей душой болею за Сергея Бобровского. И не понимаю, когда говорят о нем: «Ну вот, уже 35 лет, он возрастной». И такой же тренд в появился.

Ну что значит возрастной? Если Яша Рылов играет в Хабаровске, и у него отличная статистика, и физические тесты он сдает великолепно, какая разница, сколько ему лет?

Да, последние два матча «Флориде» не удались. Но в целом показывает шикарный хоккей. Он просто спасает, и я получаю колоссальное удовольствие от игры большого мастера. Нашу страну он прославляет, вратарскую школу России поднимает на высокий уровень, – сказал агент .