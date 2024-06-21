Агент Черных: «Бобровский показывает шикарный хоккей. Нашу страну прославляет, вратарскую школу России поднимает на высокий уровень»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Александр Черных Матч ТВ Хоккей

Александр Черных высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» пропустил 9 шайб за 2 последних матча серии с «Эдмонтоном» (3-2).

– Что вы скажете о финале Кубка Стэнли?

– Всей душой болею за Сергея Бобровского. И не понимаю, когда говорят о нем: «Ну вот, уже 35 лет, он возрастной». И такой же тренд в КХЛ появился.

Ну что значит возрастной? Если Яша Рылов играет в Хабаровске, и у него отличная статистика, и физические тесты он сдает великолепно, какая разница, сколько ему лет?

Да, последние два матча «Флориде» не удались. Но в целом Бобровский показывает шикарный хоккей. Он просто спасает, и я получаю колоссальное удовольствие от игры большого мастера. Нашу страну он прославляет, вратарскую школу России поднимает на высокий уровень, – сказал агент Александр Черных.

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